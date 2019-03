Amici 17, Biondo ed Emma Muscat si sono lasciati

La romantica e sognante storia d’amore tra Emma Muscat e Biondo è arrivata al capolinea, dopo circa un anno. L’indiscrezione aveva cominciato a diffondersi sui siti di gossip nelle ultime ore, dopo che i fan della coppia hanno scoperto che i due non si seguivano più su Instagram. Purtroppo, nella puntata di sabato 2 marzo, gli ammiratori degli amatissimi Biemma hanno avuto la conferma di quanto già si raccontava sui social.

Stando a quanto riporta Il Vicolo delle News, infatti, durante le registrazioni dello Speciale di Amici 2019, è stata la stessa Maria De Filippi a dare la conferma alle indiscrezioni, spiegando che il rapper fosse visibilmente stremato. La De Filippi, in effetti, ha colto l’occasione di ricordare a Biondo che l’anno scorso, oltre al disco d’oro, è stato protagonista di bella storia d’amore che ha fatto sognare i fan.

Le parole della conduttrice a riguardo sono state piuttosto chiare: “Non ne vuoi parlare e dunque non lo faremo”. Inoltre, la scena non è stata però poi mandata in onda, indice che il rapper ha voluto mantenere una certa privacy sulla vicenda.

Per quanto riguarda la bella Emma Muscat, secondo quanto riportato da GingerGeneration.it, non ha mai voluto trasferirsi, ma ha sempre preferito fare da pendolare fra l’Italia e Malta, il suo paese d’origine. Forse, è stato proprio questo il motivo della rottura con Biondo. Chissà, per ora non è dato saperlo.

La speranza che il sentimento dell’amore possa rinascere tra i due ex concorrenti di Amici rimane comunque in piedi per gli ammiratori e i seguaci di Instagram. Infatti, non si esclude che i due potrebbero tornare ad esibirsi insieme sul palcoscenico e questo potrebbe favorne il ritorno di fiamma.