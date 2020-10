Amica di famiglia dichiara: "Flavio Briatore ama ancora Elisabetta Gregoraci"

In un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”, Arianna David – ex Miss Italia, modella e naufraga di una delle ultime edizioni de “L’Isola dei Famosi” – ha parlato del rapporto tra Flavio Briatore e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, attualmente impegnata con il “Grande Fratello Vip”, di cui è una delle protagoniste indiscusse. Grande amica di famiglia dei Briatore, la David ha rivelato che secondo lei l’imprenditore prova ancora dei sentimenti per la donna che ha sposato in pompa magna nel lontano 2008.

Come prima cosa, Arianna David ha affermato di essere rimasta letteralmente allibita leggendo alcune dichiarazioni di Flavio Briatore in merito alla donna che ha amato per tanti anni e che è la madre di suo figlio Nathan Falco. Si riferisce all’intervista al vetriolo che l’ex manager di Formula 1 ha rilasciato qualche tempo fa a Selvaggia Lucarelli per “Il Fatto Quotidiano“, nella quale affermava che Elisabetta Gregoraci potrebbe anche rinunciare all’ingente somma mensile che le versa, se proprio vuole essere davvero indipendente come dice.

Secondo la David, tali parole non sarebbero affatto di Briatore e avrebbero un’unica spiegazione: Flavio sarebbe ancora innamorato dell’ex moglie e per questo motivo non ha mai accettato (e continua a non accettare) la decisione di lei di rimettersi in gioco nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Arianna David, tuttavia, addossa parte della colpa a alla Gregoraci, non perché ha deciso di partecipare al reality show di canale 5, ma perché ha pronunciato alcune frasi che hanno dato modo di pensare che il matrimonio con Briatore sia stato per lei più un costante sacrificio, un insieme insopportabile di rinunce e compromessi, anziché la favola d’amore che tutti immaginavano.

“Penso che Eli abbia sbagliato a parlare di lui (Briatore)”, ha affermato senza mezzi termini la David. “Ha dichiarato con leggerezza di aver condotto una vita di sacrifici: per questa frase le sono piovuti addosso un sacco di commenti negativi”. Ha poi concluso: “Provo a difenderla, ma non so più come fare: le vicende che stanno venendo fuori ormai sono sulla bocca di tutti”. Vedremo se i diretti interessati avranno da replicare a quanto affermato dalla David.