Amedeo Goria senza freni: "Lo faccio anche cinque volte al giorno"

A quasi settant’anni (qualche mese fa ne ha compiuti 67), Amedeo Goria continua a vivere la sessualità in maniera libera e spensierata, rivendicando pubblicamente la sua virilità, che non avrebbe perso l’antico smalto nonostante il passare degli anni. Di recente, infatti, l’ex marito di Maria Teresa Ruta, dalla quale ha avuto due figli che ormai sono grandi (Guenda e Gian Amedeo) ha rilasciato alcune dichiarazioni molto particolari.

Lo ha fatto nel corso di un’intervista al settimanale “Nuovo” in edicola questa settimana. Come prima cosa, Amedeo Goria ha confermato la relazione con la modella e influencer moldava Vera Miales, che ha ben trentuno anni meno di lui. Tuttavia la differenza d’età tra loro non è un problema, o almeno così sostiene il giornalista Rai.

Le dichiarazioni di Amedeo Goria sulla vita sessuale con la fidanzata Vera Miales

Non solo Vera Miales è una ragazza molto matura, ha dichiarato, che oltre a lavorare come modella si sveglia ogni mattina all’alba per aiutare sua madre nel tabacchino che gestiscono assieme, ma dal punto di vista fisico lui è perfettamente in grado di soddisfare una donna giovane. “Tra noi c’è una grande attrazione” ha fatto sapere Amedeo Goria, sottolineando come sia capitato che abbiano fatto l’amore cinque volte in un solo giorno.

“Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità” ha proseguito l’ex di Maria Teresa Ruta, che dopo il matrimonio con la bionda conduttrice non ha più avuto storie lunghe e importanti. Nel sentire le dichiarazioni dell’uomo, il pensiero di molti è andato inevitabilmente a eventuali “aiutini chimici”, ma Goria ci ha subito tenuto a precisare che non fa uso di questi mezzi.

Il suo segreto, sostiene, è che non beve e non fa uso di droghe. Segue uno stile di vita sano, insomma, che non ha mai abbandonato e che gli consente di avere la stessa resistenza fisica di un uomo più giovane. E su come intende usare questa resistenza, non ci sono dubbi di sorta, visto che Goria ha chiuso l’intervista dichiarando: “Finché avrò voglia di fare l’amore, lo farò”.