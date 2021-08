Amedeo Goria, notte shock con la fidanzata: rapinati da finti poliziotti

Paura per il giornalista sportivo Amedeo Goria. L’ex marito di Maria Teresa Ruta è stato aggredito in piena notte in Costa Azzurra mentre era in compagnia della sua fidanzata. Con grande sorpresa di tutti, è stato lui stesso a raccontare la vicenda durante un’intervista al programma radiofonico ‘Trends&Celebrities’ di Rtl 102.5.

La coppia si trovava in autostrada, ma la stanchezza li ha portati a fare una sosta in un autogrill, dove poi hanno deciso di rimanere in auto qualche ora per riposare. Una decisione che si è poi rivelata essere a dir poco sciagurata. Al finestrino della compagna, Vera, ha bussato una persona che ha detto di essere della Polizia.

Il primo istinto di Goria è stato quello di inserire la marcia e scappare, ma poi si è fermato pensando che realmente quella persona potesse essere davvero un poliziotto. L’ex marito di Maria Teresa Ruta potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. E chissà se non porterà dentro la casa di Cinecittà anche questa incredibile vicenda.

Ma com’è andata a finire alla coppia? Sempre ai microfoni di Rtl 102.5 Goria ha proseguito il suo racconto dicendo che i malviventi hanno sgonfiato una gomma, nel mentre uno di loro chiedeva alla fidanzata i documenti. Per prenderli ha dovuto prendere la sua borsa, che è stata immediatamente strappata dalle sue mani dal ladro.

Oltre ai documenti, la borsa conteneva anche il cellulare e dei soldi. Goria ha sottolineato il fatto che ci si rimane male dopo un fatto del genere non solo perché si è derubati, ma anche per la violenza che si subisce. Il solo pensiero di dover recuperare nuovamente tutti i documenti è bastato per far andare male tutta la vacanza.

Il malumore ormai aveva preso il sopravvento tanto che la coppia ha deciso di far rientro in Italia dopo appena 6 giorni.