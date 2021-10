Si abbattuto un vero e proprio ciclone su Amedeo Goria, nelle ultime ore. Il giornalista è rinchiuso nella casa del “Grande Fratello Vip” e fuori è stato coinvolto in un gossip bomba. A quanto pare, la sua fidanzata, Vera Miales, sarebbe incinta. Andando con ordine, la donna è stata pizzicata in giro con delle rotondità sospette e che porterebbero in un’unica direzione.

A lanciare l’indiscrezione è stato “Fanpage“. Il portale ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono la Miales con indosso un aderente abito bianco dove traspaiono delle rotondità tipiche della gravidanza. Fonti vicine alla donna hanno fatto sapere che nei giorni scorsi, Vera è apparsa preoccupata dalla possibilità di diventare mamma. “Fanpage” ha contattato la stessa Miales, la quale si è nascosta dietro il classico “No comment“.

Goria ha 67 anni mentre Vera ne ha 36. In tutto ciò, lui è all’oscuro della vicenda dato che è nella casa del “Grande Fratello Vip”. Il giornalista già la scorsa estate aveva espresso il desiderio di non volere più figli, data l’età. Amedeo ha già due figli, Gian Amedeo e Guenda, avuti dalla sua ex moglie, Maria Teresa Ruta. Mentre Amedeo si è mostrato, in passato, restio all’idea di diventare ancora padre, la Miales aveva sottolineato di essere contraria all’aborto.

La storia tra i due prosegue da qualche mese e adesso sono separati per via della permanenza del giornalista sportivo nel bunker di Cinecittà. Dunque, il gossip è praticamente esploso e tutto lascia pensare ad un’unica cosa: Vera Miales è incinta. La donna ha preferito non parlarne, aggiungendo dunque altri dubbi. I figli di Goria al momento tacciono e il solo a divampare è il gossip.

Chissà se Alfonso Signorini deciderà di parlarne a Goria durante la prossima diretta del “Grande Fratello Vip”. È vero che si tratta di gossip, però è pur vero che Amedeo potrebbe essere messo al corrente dato che la questione lo riguarda e soprattutto è bollente. Magari la stessa Vera deciderà di intervenire e parlarne direttamente con il diretto interessato e chiarire finalmente la faccenda.