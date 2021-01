Amedeo Goria, incidente in auto con la figlia Guenda

Amedeo Goria ne ha “combinata” un’altra delle sue. Questa volta però non si tratta di una battuta eccessiva o fuori luogo, come quelle che gli sono scappate da quando la figlia Guenda e l’ex moglie Maria Teresa Ruta hanno partecipato al Grande Fratello Vip 5, bensì di un incidente in auto. Un incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, anche se sarebbe potuta andare decisamente peggio.

Sì, perché il simpatico giornalista sportivo non era solo in auto: assieme a lui c’era infatti la figlia Guenda. Goria e la sua primogenita si trovavano in zona Prati, un prestigioso e centrale quartiere di Roma, dove si erano recati a pranzo in una nota trattoria. Terminato di mangiare, sono saliti in auto e Goria ha cominciato una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio.

Incidente a Roma Prati per Amedeo Goria

Il caso ha voluto che dietro, non visto dal conducente, ci fosse un motorino che l’auto di Amedeo Goria ha centrato in pieno. Le foto dell’incidente sono state pubblicate dal settimanale Oggi, che ha rivelato anche alcune curiosità sul pranzo di famiglia che era appena terminato. Pare infatti che l’incontro tra padre e figlia fosse stato parecchio animato, visto che tra i due – che già in passato hanno avuto dei dissapori – ci sarebbero state alcune discussioni.

Anche dopo il sinistro, Guenda se l’è presa col padre, contro cui si è scagliata. Ciò è particolarmente evidente negli scatti pubblicati sul settimanale, dove si vede l’ex protagonista del Grande Fratello Vip 5 fare una vera e propria sfuriata, gesticolando in maniera molto animata. Questo nonostante l’incidente per fortuna non avesse avuto alcuna conseguenza né sui Goria, né sul giovane proprietario del motorino.

Il rapporto tra padre e figlia, insomma, è sempre molto problematico, come Guenda ha raccontato più volte quando era nella casa di Cinecittà. Riusciranno mai a ritrovarsi davvero, andando d’accordo non solo solo nei programmi TV cui partecipano ma anche nella vita reale?