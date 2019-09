Ambra Lombardo smentisce la crisi con Kikò Nalli: "Abbiamo dei problemi ma stiamo ancora insieme"

I fan della coppia formata da Kikò Nalli e Ambra Lombardo hanno vissuto dei giorni molto turbolenti. Infatti, in una intervista al settimanale “Nuovo Tv” rilasciata negli ultimi giorni, Ambra ha fatto capire che le cose non vanno nel migliore dei modi. La modella, sempre come riportato dalla rivista, disse di soffrire molto la distanza.

A sorpresa però, nelle ultime ore, Ambra Lombardo ha deciso di smentire le ultime notizie di gossip sulla sua storia d’amore con Kikò Nalli, dichiarando che seppure ci siano dei piccoli problemi di coppia, i due stanno ancora insieme, definendo l’hair stylist come un uomo meraviglioso e importante.

Le parole di Ambra Lombardo

Queste sono le dichiarazioni di Ambra Lombardo trascritte dal sito “Novella 2000“, in cui afferma che, almeno fino a questo momento, sono ancora una coppia molto affiatata: “Viviamo semplicemente un momento di difficoltà legato alla distanza e alla lontananza. Non abbiamo alcun problema interno alla coppia, non abbiamo problemi di intimità… per niente. Siamo una coppia felicissima quando stiamo insieme”.

I complimenti sul suo attuale fidanzato si sprecano: “Kikò è un uomo meraviglioso e cerchiamo per quanto possibile di risolvere le nostre difficoltà legate soprattutto al fatto che non viviamo nella stessa città e, come tutte le coppie nella nostra stessa situazione, litighiamo. Ma troviamo però sempre un modo per fare la pace”. Infine dichiara di non voler rilasciare nessun altro dettaglio sui loro problemi personali.

I sospetti sul web sono comunque tanti. In molti si stanno chiedendo il perché Ambra Lombardo abbia deciso di smentire questa notizia solamente oggi, soprattutto dopo alle parole dette da Kikò Nalli in varie storie su Instagram che sembravano lanciare più di una semplice frecciatina alla sua compagna per le sue dichiarazioni al settimanale. Ma solamente il tempo potrà dirci la verità sulla loro situazione sentimentale.