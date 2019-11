Ambra Lombardo rompe il silenzio sul bacio con Gaetano e affonda: "Non mi sorprenderebbe se fosse stato lui"

Se ne parla ormai da giorni, e la questione del bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena sta facendo impazzire il gossip. Per riassumere brevemente i fatti, sembra che Arena e la Lombardo si siano scambiati un bacio – non in amicizia – durante un loro incontro e tutto questo sia stato immortalato in alcune foto scattate da paparazzi.

Di tutt’altra convinzione è Kikò Nalli, attuale compagno della bella modella siciliana, che non crede ad una sola parola in merito a questa storia. Arena, invece, in un primo momento sembrava confermare la questione per poi ritrattare il tutto e inveire contro i fotografi, autori di questo – ancora presunto – scoop.

Ora, a dire la sua è proprio lei, Ambra Lombardo che ha deciso di raccontare la sua verità. L’ex gieffina in una Instagram Story ha serenamente raccontato come l’incontro con Gaetano Arena – durante il quale sarebbe avvenuto il tradimento – altro non è stato che un incontro di lavoro.

Ambra Lombardo dà la sua versione dei fatti sul bacio con Gaetano Arena

La Lombardo definisce la questione “una pessima farsa con pessimi attori“, confermando che tra lei e Gaetano non c’è stato nessun bacio: “Ragazzi, tutto finto ovviamente. Unica cosa vera è che ho incontrato Gaetano tre settimane fa per una questione di lavoro e che ci abbracciamo e baciamo come fratelli”. Ma qui sgancia la bomba su Arena, rivelando di avere qualche sospetto proprio su di lui: “Non è improbabile che sia stato proprio Gaeatino a sciogliermi contro il suo cane paparazzo, ci sta che si sia appostato lì dietro e ci ha ripreso e fotografato avrà beccato qualche angolazione sospetta e avrà immortalato la foto che sembra quello che non è, ovviamente!”.

Insomma, tutto finto per Ambra e Kikò può dormire sonni tranquilli, cosa che peraltro, c’è da dire, ha sempre fatto! Per concludere e rimarcare il concetto, la Lombardo ribadisce che nemmeno sua nonna crederebbe ad un flirt con Gaetano e annuncia di aspettare con ansia le prove di questo bacio!