Ambra Lombardo rivela un particolare angosciante del suo passato: "L’errore più grosso è stato non denunciare"

Ambra Lombardo ha raggiunto la popolarità grazie al “Grande Fratello“, dove ha trovato anche l’amore con Kikò Nalli, l’hairstylist che ha saputo conquistare il cuore della bella siciliana. Una volta uscita dal reality show si sono aperte per lei molte porte e tutt’ora è impegnata tra sfilate e eventi mondani.

Nei giorni scorsi era uscita la notizia di una probabile crisi tra lei e l’ex marito di Tina Cipollari, gossip che è stato ridimensionato dai due che hanno ammesso una piccola crisi di coppia, ma nessuna reale rottura. Il tutto era partito dalla decisione della Lombardo di sottoporsi ad un intervento di mastoplastica per aumentare di qualche taglia il suo décolleté, cosa che a Nalli non era piaciuta molto, infatti aveva dichiarato di gradire forme naturali.

Ambra Lombardo vittima di molestie domestiche

Ora, sulle pagine del settimanale “Nuovo”, Ambra ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte sulla questione e per far comprendere meglio la sua decisione ha raccontato un episodio del suo passato che l’ha fortemente segnata. La Lombardo racconta di aver perso molti chili, cosa che ha comportato anche la diminuzione del suo seno e la causa di questo forte dimagrimento sarebbero state le violenze domestiche di cui la modella è stata vittima: “Ho deciso di rifarmi il seno perché si era svuotato a causa di un forte dimagrimento. Sono stata poco bene a seguito di un amore malato e di maltrattamenti domestici. Per questo ho perso molto peso e ovviamente il seno“.

Purtroppo, come spesso accade in queste tristi situazioni, non ha denunciato il fatto pensando di riuscire a gestire la situazione, ma ora si pente di questa decisione del tutto sbagliata: “L’errore più grosso che io abbia potuto fare è stato quello di non denunciare“, ammette amareggiata. Un messaggio per tutte le persone che stanno vivendo situazioni simili alla sua e che, senza una denuncia, potrebbero finire nel peggiore dei modi.

Tutto questo, per fortuna, lo ha lasciato nel suo passato e la storia con Kikò le sta regalando una nuova e ritrovata serenità che riuscirà a completare sottoponendosi all’intervento. Allo stesso tempo, la coppia prova a superare le difficoltà causate dalla lontananza, ma a questo proposito Nalli rivela di aver preso una casa a Roma in fase di ristrutturazione e pronta per il mese di ottobre e dichiara deciso: “Una volta che avrò strutturato la mia vita tutto andrà liscio”.