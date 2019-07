Ambra Lombardo parla di Kikò Nalli e di Tina Cipollari

L’ex concorrente del Grande Fratello Nip, intervistata da Giada De Miceli a “Non succederà più” in onda su “Radio Radio” inizia la sua conversazione parlando di Kikò Nalli, quest’ultimo avrebbe dichiarato di voler un rapporto serio. Per questo motivo, starebbe pensando di trasferirsi da lui nel prossimo periodo, anche se potrebbe non avvenire nell’immediato poiché al momento ha alcuni impegni importanti per Milano.

Ambra Lombardo comunque smentisce che a trasferirsi sarà Kikò Nalli. L’ex gieffina, incalzata dalle domande di Giada De Miceli, rivela che il suo compagno vuole restare il più vicino possibile ai suoi figli che si trovano a Milano.

In seguito rivela di non avere nei progetti l’idea di costruire una famiglia con Kikò: “So che ha dei bellissimi figli. Ora non sto lì a dire ‘adesso facciamo questo, tra un anno quest’altro’. La famiglia non è una cosa che immagino. Cioè, non la vivo con qualche aspettativa particolare. A me piace lui e tutto quello che arriva con lui mi rende felice”.

Nel corso della loro esperienza al Grande Fratello 16, Tina Cipollari, l’ex compagna di Kikò Nalli, ha parlato spesso della storia d’amore tra l’hair stylist e Ambra Lombardo, ricevendo anche alcune critiche da parte dei fan. Ma tra i due non c’è mai stato rancore, e Chicco, durante i suoi confessionali, ha usato solamente delle parole dolci per l’opinionista di Uomini e Donne.

In questa intervista, Ambra Lombardo dichiara di ammirare molto Tina Cipollari, non escludendo un incontro nel prossimo futuro: “È stata divertentissima, la seguo da tanti anni. Non ho mai fatto esternazioni di sorta su di lei anche se sono stati riportati dei virgolettati. Sono molto rispettosa della famiglia di Kikò. Incontrarla? Sì, un giorno succederà, accadrà forse. Una cena? Io sono siciliana e ogni momento di convivialità è ben accetto”.