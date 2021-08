Ambra Lombardo parla di Kikò: "È ancora emotivamente coinvolto da Tina Cipollari"

Nel 2019 Ambra Lombardo e Kikò Nalli hanno partecipato al “Grande Fratello Nip“, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. I due dal programma sono usciti insieme, ma la loro relazione fuori dagli studi di Cinecittà è durato molto poco e le voci su una storia creata a tavolino è circolata per mesi.

Dopo un periodo di frecciatine sui social network, con i motivi della loro separazione che non sono mai stati svelati ai loro fan, i due hanno cercato di riavvicinarsi. Kikò, in una recente intervista rilasciata al settimanale “Vero”, non ha escluso che in futuro potrebbe tornare insieme ad Ambra, poiché oltre ad avere un rapporto bellissimo con lei si sentono quotidianamente.

L’intervista di Ambra Lombardo

Ambra invece non ha mai negato di essersi molto dispiaciuta per come sia finita con Kikò ma per lei, a causa degli impegni professionali e della distanza, era difficile fare di meglio. Come riportato dal sito “Gossip e Tv” negli ultimi giorni Ambra rilascia una intervista al settimanale “Di Più Tv“, diretto da Osvaldo Orlandini, in cui lancia una bomba sull’hair stylist.

Come svelato da Ambra il suo ex fidanzato sarebbe ancora oggi molto legato a Tina Cipollari, la vamp di “Uomini e Donne”: “Kikò è un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie”. Per il momento però non vuole sbilanciarsi più di tanto: “È innamorato? Bisognerebbe chiederlo a lui. Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi”.

Nonostante questo ammette di essere pronta a riaprire nuovamente a una possibile conoscenza con Kikò, dal momento che in passato lui è stata la persona che più di ogni altra ha cercato di capirla.