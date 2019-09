Ambra Lombardo, la trasformazione dopo la rottura con Kikò Nalli: il web non approva

L’inizio della loro storia aveva fatto sognare molti telespettatori che hanno assistito al primo bacio tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo nella Casa del Grande Fratello. Lei era entrata di nuovo tra le quattro mura di Cinecittà, dopo la sua eliminazione, per incontrare l’hair-stylist e, davanti alle telecamere, Ambra lo ha baciato appassionatamente mentre era freezato, ma ha comunque ricambiato con altrettanta passione.

Quando anche l’ex marito di Tina Cipollari ha lasciato il reality show, la loro storia è iniziata e sembrava che stesse andando tutto per il meglio. Finché sulle pagine del settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, è apparsa la notizia della loro rottura come una doccia gelata per i loro fan.

Ambra Lombardo, vita nuova e seno nuovo

E’ sempre Signoretti, questa volta sul profilo Instagram, a pubblicare una foto che fà da antipasto al servizio che uscirà sulla rivista “Nuovo“, lo stesso direttore scrive accanto alla foto: “Archiviata la relazione con Kikò Nalli, la professoressa Ambra Lombardo vuole un seno più grande. In esclusiva sul settimanale Nuovo, le foto nello studio del @proflorenzetti che la opererà. Un altro scoop da non perdere“. Quindi, Ambra sarebbe intenzionata a sottoporsi ad un intervento di mastoplastica additiva, in altre parole vuole aumentare il suo seno.

Signoretti sul suo settimanale ha pubblicato un servizio con le prove di questa news, completo di foto che ritraggono la Lombardo mentre si fa visitare dal noto chirurgo Lorenzetti. Quindi la decisione è presa e ben presto l’ex gieffina sfoggerà un décolleté nuovo di zecca.

Tempo fa si vociferava che proprio questa intenzione di Ambra avesse causato qualche tensione con Kikò, come lei stessa aveva rivelato: “Davo per scontato che avrebbe capito. Invece no, così abbiamo discusso. E discusso. E discusso ancora e ancora“, sembra ora una strana coincidenza che dopo l’annuncio della loro separazione, la Lombardo sia corsa dal chirurgo estetico. Sarà partita proprio da questo la loro rottura? Al momento nessuno parla e tutto resta sul vago.

Il web non ha apprezzato molto la decisione di Ambra e in molti hanno avanzato l’ipotesi che questo cambiamento fisico sia solo la conclusione di un percorso prestabilito che è iniziato al Grande Fratello. All’epoca in tanti – tra i quale anche il figlio e l’ex moglie di Kikò – pensavano che la siciliana fosse un’arrampicatrice sociale e volesse iniziare la storia con Nalli solo per business e visibilità. Altri pensano semplicemente che la Lombardo non avesse bisogno di questo intervento, già bellissima così.

Ma Ambra, non ascolta nessuno e va avanti per la sua strada, ha voglia di trasformazioni e non solo fisiche, anche professionali: infatti, tra lo stupore di molti, sembra abbia deciso di riprendere anche la sua attività da insegnante. Lo ha rivelato lei stessa ad un follower che le faceva notare: “Però che peccato aver abbandonato quel lavoro” e lei lo ha rassicurato rispondendo: “Non ho abbandonato“.