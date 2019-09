Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati

Subito dopo la fine della sedicesima edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara D’Urso insieme a Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, si è parlato del futuro di Ambra Lombardo e Kikò Nalli. La coppia, nata all’interno degli studi di Cinecittà, ha conquistato immediatamente i cuori dei telespettatori, oscurando praticamente la vera vincitrice, cioè Martina Nasoni.

Per la coppia si parlava di un futuro importante nella televisione italiana. Oltre alle voci di una possibile partecipazione a Temptation Island Vip, più volte l’hair stylist ha rivelato nell’aver ricevuto alcuni contatti per condurre una trasmissione insieme alla sua fidanzata. I progetti ad oggi sono sfumati dopo la fine della loro relazione.

Ambra Lombardo lascia Kikò Nalli

Il sito “Leggo” pubblica la copertina del prossimo numero della rivista scandalistica “Nuovo”, diretta da Riccardo Signoretti. In questa occasione si può vedere una fotografia di Ambra insieme a Kikò con sopra scritto: “Ambra e Kikò, l’addio: ‘Lui non mi dimostra amore!'”.

L’amore tra Kikò Nalli ed Ambra Lombardo è nato in una maniera inaspettata. Infatti la ragazza, dopo essere stata eliminata dal televoto contro Serena Rutelli, ha deciso di rientrare nuovamente nella casa per esprimere tutti i suoi sentimenti nei confronti dell’hair stylist con una dichiarazione che conquistò immediatamente i telespettatori.

Tuttavia, su Ambra Lombardo negli ultimi mesi sono piovute numerose critiche. In molti infatti l’hanno accusata di aver fatto questo gesto solamente per conquistarsi le prime pagine dei settimanali scandalistici, oltre ai followers su Instagram. Neanche i figli e l’ex moglie Tina Cipollari non credevano alla sincerità della giovane, ma Kikò contro tutto e tutti decise di continuare questa conoscenza.

Ci si può immaginare che ora i chiarimenti possano arrivare proprio negli studi di Pomeriggio Cinque, la trasmissione di Barbara D’Urso che è iniziata lo scorso lunedì. E può diventare immediatamente un “tormentone” per i prossimi mesi.