Ambra Lombardo commenta la crisi con Kikò Nalli: "Un rapporto va vissuto non solo a parole"

Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere la rottura tra Chicco Nalli e Ambra Lombardo. L’esclusiva è stata data dal settimanale “Nuovo Tv” diretto dal giornalista Riccardo Signoretti, in cui l’ex gieffina svela in copertina di aver bisogno da parte dell’hair stylist delle attenzioni in più.

La loro relazione è iniziata immediatamente tra le polemiche. Infatti Francesco, primogenito nato dal matrimonio di Kikò Nalli con Tina Cipollari, aveva accusato l’ex professoressa di essersi messo con il padre solamente per far parlare di lei. Nonostante le critiche, i due hanno cercato di portare avanti questa storia, e spesso si sono lasciati andare anche a dichiarazioni d’amore pubbliche.

Nell’ultimo periodo qualcosa pare essersi incrinato, poiché Ambra Lombardo nell’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv” mostra tutta la sua delusione per come stanno andando le cose.

I motivi della rottura tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo

Intervistata dal settimanale “Nuovo Tv” Ambra Lombardo svela che: “Un rapporto va vissuto non solo a parole. Mi chiede di avere pazienza ma sogno un figlio. Chicco mi chiede di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio. Però poi bisogna passare dalle parole ai fatti”.

Secondo Ambra Lombardo uno dei motivi della loro separazione è la distanza: “Chicco è un papà a tempo pieno, i suoi figli sono piccoli e deve stare con loro. In questi tre mesi ho raggiunto più io lui a Roma che viceversa, ma ogni volta non eravamo mai soli”.

La loro situazione sentimentale non è mai riuscita a decollare anche a causa della mancanza d’intimità. Ambra infatti si definisce una persona molto passionale, ma purtroppo Chicco Nalli, come svela lei stessa, è andato a trovarla solamente tre volte, anche se ammette che l’attrazione resta molto forte.

Durante tutta l’intervista rilasciata al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, l’ex gieffina non parla mai di una rottura vera e propria e quindi si può anche immaginare che i due stiano ancora insieme.

Sul web comunque resta molto alto il pessismo sulla loro situazione sentimentale, dove stanno ricevendo delle critiche anche da alcune vip come Karina Cascella, che sui social network attacca duramente Ambra Lombardo prendendo le difese di Kikò Nalli.