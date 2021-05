Ambra Lombardo chiede scusa a Barbara D’Urso: "Non sono irriconoscente"

Ambra Lombardo, la professoressa ed ex concorrente del “Grande Fratello Nip”, nel lontano 2019 ha querelato sia Mediaset che alcune persone che gravitano attorno ai programmi “Pomeriggio 5” e “Domenica Live”, tra cui Barbara D’Urso. Il tutto viene fatto per difendere la sua vecchia storia d’amore con Kikò Nalli e soprattutto la propria moralità e il proprio lavoro da insegnante.

La loro storia d’amore, come sanno bene i loro fan, non è durata molto siccome la distanza ha giocato a sfavore della modella e dell’hair stylist. Entrambi poi sono molti concentrati sul loro lavoro, ove Ambra occupa il ruolo di opinionista nella trasmissione “Tiki Taka – La repubblica del pallone” condotto da Piero Chiambretti su Italia 1.

Le scuse di Ambra Lombardo a Barbara D’Urso

Come riportato dal sito “Gossip e Tv” la professoressa ha voluto rilasciare una intervista al settimanale “Di Più TV”, rivista in cui è stata annunciata per la prima volta la querela nei confronti di Mediaset e la D’Urso, con l’obbiettivo di chiedere scusa alla conduttrice. Ambra ammette che ai tempi è stata mal consigliata da alcune persone attorno a lei e proprio per questo motivo vorrebbe avere una seconda chance dalla Barbarella.

Rivela di aver fatto un gesto molto forte di cui si è pentita subito dopo, ma probabilmente ha preso questa decisione esclusivamente per paura di avere delle conseguenze sul suo lavoro e a scuola. Vorrebbe quindi parlare con la D’Urso, magari anche in televisione, per spiegare i motivi dietro a quella decisione così tanto forte presa ai tempi.

Ambra quindi vorrebbe avere un incontro con Barbara per farsi perdonare: “Non sono una persona irriconoscente e vorrei chiederle scusa di persona per la scelta forte che ho fatto. Dopo quel caso sono stata insultata sui social network e per strada. Provavo grande imbarazzo a scuola per le cose mortificanti che si dicevano di me in televisione“.