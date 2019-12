Ambra Lombardo attacca Barbara D’Urso: "Io rompo solo con chi rompe a me!"

Ambra Lombardo e Barbara D’Urso negli ultimi mesi sono apparse abbastanza affiatate. La Lombardo è stata dapprima scelta come concorrente del “Grande Fratello” e poi come ospite nei diversi salotti della D’Urso. Nella casa più spiata d’Italia, Ambra ha conosciuto Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, dando vita ad una storia d’amore che prosegue tra alti e presunti bassi.

La professoressa siciliana, dopo la parentesi nel reality show più longevo d”Italia, è stata più volte invitata a “Pomeriggio Cinque“, “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso“, con l’intento di raccontare il proseguimento della sua relazione con Kikò e smentire o confermare le notizie circolate sul proprio conto.

E’ stata la protagonista di uno scandalo recente che l’ha vista coinvolta con Gaetano Arena, anch’esso ex concorrente del “Grande Fratello”. Si vociferava di un flirt tra i due, proprio mentre Ambra era impegnata con Kikò, ma a più riprese la donna ha smentito. E proprio questo episodio ha sancito l’inizio del declino del suo rapporto con la D’Urso.

Dello scoop si è più volte discusso nei salotti della D’Urso, con la stessa Ambra ospite, fino a quando non è partita una diffida ad indirizzo di Mediaset e dello staff della conduttrice, proprio da parte della Lombardo. Aveva dichiarato che a tutto c’è un limite e oggi è tornata nuovamente sull’argomento, rispondendo ad alcune domande dei fan, attraverso delle Instagram stories.

Una follower le ha chiesto: “Una curiosità, ma sei in rottura con la D’Urso?“. Pronta e immediata è arrivata la risposta della Lombardo: “Signora, io rompo solo con chi rompe a me!“. Insomma ancora una volta Ambra ha lasciato trasparire come i rapporti con la D’Urso siano tesi, confermando ancor di più le voci che erano circolate nell’ultimo periodo. Che Ambra abbia sputato nel piatto dove ha mangiato? O semplicemente si è accorta che vi era lucro sulla sua pelle? Non resta che attendere un eventuale contro risposta da parte della D’Urso.