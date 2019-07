Ambra Lombardo, amore a gonfie vele con Kikò Nalli: il messaggio per Tina Cipollari

Ambra Lombardo, l’ex concorrente del reality show di canale 5 “Grande Fratello 16“, è tornata a far infiammare il gossip nazionale a causa di alcune dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista al settimanale “DiPiù”, dove dopo aver parlato delle violenze subite dal suo ex fidanzato, ha riservato delle parole per l’opinionista di “Uomini e Donne” Tina Cipollari.

É ormai noto a tutti che la professoressa siciliana, conclusa l’esperienza vissuta all’interno della casa più spiata d’Italia, ha intrapreso una relazione con il popolare hairstylist ed ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli; una love story che almeno inizialmente non sembra essere stata presa molto bene né dai figli di Nalli, né dalla sua ex moglie.

Il messaggio di Ambra Lombardo a Tina Cipollari

Amore a gonfie vele, dunque, per Ambra e Kikò, a dispetto delle malelingue del gossip, dimostrandosi ogni giorno sempre più affiatati. Nelle scorse settimane Ambra ha avuto l’occasione di conoscere la famiglia di Nalli, cioè la mamma, il fratello, ma anche i figli, di cui l’hairstylist ha tanto parlato durante la permanenza in gioco al “Grande Fratello 16”.

La Lombardo non ha ancora fatto la conoscenza di Tina Cipollari, a cui ha lanciato un messaggio attraverso le pagine di “DiPiù”: “Non ho ancora conosciuto Tina però vorrei che sapesse una cosa: è una donna che stimo, di temperamento e soprattutto so che è una ottima madre“, quindi la professoressa ha aggiunto, “un giorno spero che diventeremo buone amiche“.

Nonostante Kikò e Ambra vivano in due città differenti, i due sembrano intenzionati ad andare avanti e costruire qualcosa di molto importante, soprattutto dopo le clamorose rivelazioni fatte dalla Lombardo circa il suo ex fidanzato, che le avrebbe usato violenza fisica e psicologica; una situazione difficile da dimenticare e che ora però appartiene solo al passato.