Ambra contro Max Allegri, svelata l’amante: "Ecco di chi erano gli slip nella sua auto"

Tutti conoscono in Italia la conduttrice e attrice televisiva Ambra Angiolini. Si tratta di una delle personalità più note del modo dello spettacolo, che nel corso degli anni ha saputo farsi strada ed entrare nel cuore del grande pubblico, questo anche grazie alla sua simpatia e semplicità. Come tutte le persone su questo pianeta la Angiolini ha trascorso momenti sia felici che purtroppo anche meno belli.

I più ricorderanno la crisi con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, crisi che ha poi portato i due a separarsi. La notizia ha lasciato di sasso non solo i tifosi della squadra bianconera, ma anche i milioni di italiani fan della coppia. Nel corso della sua carriera Ambra ha lavorato non solo in televisione, ma anche per il cinema e per la radio. La donna è stata sposata anche con Francesco Renga, storia che è finita anche quella. Ma recentemente sono state diffuse delle notizie circa alcune prove che hanno poi portato la Angiolini a separarsi da Allegri.

Le prove

Ambra Angiolini nel corso della sua grande carriera ha condotto “Bulli e pupe” e “Non è la Rai”, format che poi di fatto l’ha consacrata. La Angiolini è una bravissima conduttrice e nonostante le sue storie burrascose sia con Renga che in particolare con Allegri non ha mai perso il sorriso.

Secondo quanto riferisce la stampa nazionale la storia con l’allenatore della Juventus sarebbe finita a causa di un tradimento effettuato proprio da Allegri. Ambra avrebbe trovato delle prove di quanto avvenuto, ovvero degli slip di donna all’interno dell’auto del mister juventino. E si saprebbe anche a chi apparterebbe questo abbigliamento intimo.

Gli slip apparterrebbero ad una esperta di comunicazione che lavorerebbe in un golf club a Milano e che quindi Allegri avrebbe conosciuto. Dobbiamo precisare che questa è soltanto una indiscrezione e che i diretti interessati non hanno confermato nulla. Fatto sta che la storia tra Ambra e Max, è finita in maniera davvero burrascosa.