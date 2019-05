Ambra Angiolini veste da sindacalista al concerto del Primo Maggio

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Penso che la questione dello sgravio per chi assume donne negli anni 2019 e il 2020, pur in tutta la sua volontà di aiutare le donne a trovar lavoro, sia un po' offensiva. È come se la donna fosse "diversa" e avesse bisogno di un aiutino per entrare nel mondo del lavoro. Ma non è così, lo sappiamo tutti.