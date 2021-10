Ambra Angiolini si commuove in radio: "Grazie per questo muro di amore folle"

Il tapiro consegnato da Valerio Staffelli ad Ambra Angiolini per la fine della sua storia con Massimiliano Allegri ha scosso profondamente il web e l’opinione pubblica italiana. Non già perché gli sfottò di “Striscia la Notizia” ormai fanno sempre meno ridere, ma perché non esiste nessuna figuraccia per una donna che, proprio come Ambra, è stata tradita e lasciata su due piedi dal compagno, l’allenatore della Juventus appunto.

“Striscia la Notizia” e Valerio Staffelli hanno reso pubblico il dolore di una donna, ridicolizzandolo. L’hanno presa in giro senza neanche avere il coraggio di recarsi invece dalla controparte, Allegri appunto, che in questa vicenda fa davvero la figura peggiore. Ma dalla sua, Ambra Angiolini ha potuto contare di un’ondata di affetto enorme.

Il dolore e la commozione di Ambra Angiolini su Radio Capital

Da Belen Rodriguez a Selvaggia Lucarelli, da Carolyn Smith a Monica Leofreddi, fino a Laura Chiatti, sono state tantissime le donne di spettacolo a solidarizzare con Ambra Angiolini. A loro si sono uniti centinaia di migliaia di utenti social – soprattutto donne ma per fortuna non solo – che hanno empatizzato con l’attrice romana, condannando senza mezzi termini il comportamento di “Striscia la Notizia”.

E tanto amore ha colpito profondamente Ambra, che stamattina, intervenendo nel programma “Le Mattine” in onda su Radio Capital, si è detta sorpresa e commossa. “Grazie per quello che sto vedendo” ha esordito l’ex compagna di Francesco Renga con la voce che le tremava.“È sorprendente vedere questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola è commovente” ha proseguito.

“Il mio senso di gratitudine non sbaglia, quello che mi sento di dire è grazie!” ha detto infine, mettendo il punto a una vincenda che doveva restare strettamente privata e che invece prima è stata resa pubblica dal settimanale “Chi”, e poi sbeffeggiata apertamente da “Striscia la Notizia”.