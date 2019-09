Ambra Angiolini pubblica un post ironico sulla Mostra del Cinema di Venezia e scatena i suoi followers

Ambra Angiolini è un’attrice, presentatrice e cantante che vanta una lunga carriera alle spalle, ha recitato in molti film come Saturno Contro, ha presentato molti programmi come Generazione X e per ultimo il Concerto del Primo Maggio ed ha iniziato la sua carriera giovanissima conducendo “Non è la Rai” dove si è fatta notare anche come cantante. Oltre alla sua professionalità e bravura però è nota anche per la sua simpatia e ironia.

Non ha stupito i suoi followers quindi un post ironico che la conduttrice ha postato su Instagram in merito alla sua assenza alla 76° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, il post ha provocato la reazione dei suoi fan che hanno risposto alla provacazione.

Nel dettaglio Ambra Angiolini ha pubblicato un suo selfie direttamente da casa accompagnato da una frase pungente: “Venezia 76 red carpet “The New Pope” …. ops! Scusate ho sbagliato didascalia …. “, accompagnato dagli hastagh #ambrangiolini, #venezia76 e #fromhome. La provocatoria didascalia della finta gaffe era rivolta non solo alla sua assenza all’evento, ma soprattutto alla composizione degli ospiti da molti considerata inopportuna.

Il post nel giro di poco tempo è stato invaso dai commenti, alcuni hanno ribadito la sua bravura artistica: “TU sei il RED CARPET. Ci sono ruoli da te interpretati, che solo tu potevi… sai far ridere (anche se amore non si vede)… sai far riflettere ed emozionare (Saturno contro)… Sei Bravissima!!!!! Continua a farci SOGNARE!!!!“. Altri utenti hanno affermato che la Angiolini è un’attrice non solo bella ma anche intelligente.

Infine alcuni utenti si sono concentrati sulla Mosta di Venezia considerando assurdo che un Festival di Cinema si fosse trasformato in una sfilata di influencer e che anziché dare spazio e rilievo ai film, agli attori e in generale agli artisti si parli molto dei defilè delle influencer.

Il post del ex moglie di Renga quindi ha scatenato i suo fan contro la piega che ha preso il Festival del Cinema, festival di cui lei è stata madrina nel 2007 e che adesso, secondo alcuni, sembra aver perso un pò del suo prestigio.