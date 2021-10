Ambra Angiolini e Max Allegri: le prove del tradimento in auto e l’affitto da pagare

Continua il periodo nero di Ambra Angiolini. Non solo infatti l’attrice è stata tradita e mollata senza alcuna spiegazione dall’allenatore Massimiliano Allegri, col quale era fidanzata da ormai due anni e di cui era innamoratissima, ma adesso rischia anche ripercussioni giudiziarie. A riportarlo è il settimanale “Chi” in edicola in questi giorni, che ha rivelato ulteriori dettagli in merito a una delle vicende di gossip più scottanti di questo 2021.

Stando a quanto riporta il giornale di Alfonso Signorini, Massimiliano Allegri avrebbe chiesto alla ex Ambra Angiolini di “pagare l’affitto” della sua casa a Milano, quella in cui l’attrice si era trasferita da Brescia assieme alla figlia Jolanda Renga proprio per convivere con l’allenatore della Juventus. Tra loro, a dispetto della crisi vissuta durante il lockdown, si era addirittura parlato di tradimento.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: i (brutti) retroscena dell’addio

E così, nonostante l’enorme dolore e la pressione mediatica derivante dal servizio di Striscia la Notizia, che tramite l’inviato Valerio Staffelli le ha consegnato il tapiro d’oro, pare che l’ex ragazza prodigio di “Non è la Rai” stia cercando una nuova sistemazione milanese per non “incappare in azioni legali (il rischio c’è)”.

Sempre il famoso magazine di Alfonso Signorini ha svelato ulteriori e sconcertanti retroscena riguardanti la fine della relazione tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Stando a quanto si legge sul settimanale di gossip, i tradimenti dell’allenatore della Juventus sarebbero stati molteplici e probabilmente non con una sola donna come si mormorava all’inizio.

Sarebbero inoltre avvenuti a Torino, dove Allegri è tornato a vivere dopo aver riconquistato la panchina del club bianconero, e Ambra ne avrebbe trovato le prove “nell’auto di Max”. Quali siano queste prove non è dato sapere, ma le indiscrezioni sostengono si trattasse di accessori femminili quali un rossetto e degli elastici per capelli. I più fantasiosi, invece, pensano a biancheria intima o capelli bioni (la Angiolini infatti è mora).