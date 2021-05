Ambra Angiolini e Max Allegri: il loro amore sarebbe giunto al capolinea

Iniziata nel 2017, la love story che ha visto come protagonisti Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sembra proprio finita. Come confessato da un loro amico comune al settimanale Di Più, tra i due “le cose stanno cambiando”.

E in effetti è già da diverso tempo che la coppia non viene più paparazzata né tanto meno condivide degli scatti sui social, ma sul punto è necessario precisare che anche nel pieno della loro relazione, Ambra e Max hanno sempre preferito tenersi lontano dai riflettori e dai gossip più sfrenati.

A quanto pare negli ultimi tempi ad averli allontanati ci sarebbero gli impegni professionali. Se in passato si era parlato di convivenza e anche di possibili nozze, nei fatti questi progetti non sono mai stati concretizzati. Non a caso la più famosa tra le ragazze di Non è la Rai, dopo aver terminato a Potenza le riprese del film La notte più lunga dell’anno, è tornata a casa a Brescia, dove vive con i figli avuti da Francesco Renga; l’ex allenatore del Milan e della Juventus, vive invece a Montecarlo e, dopo due anni di lontananza dai campi di calcio, vuole rimettersi in gioco meditando le offerte giunte dai più prestigiosi club europei.

Un’ulteriore prova della crisi e della conseguente separazione è giunta in concomitanza con il consueto Concerto del Primo Maggio. Presentato proprio da Ambra Angiolini, ha visto anche la partecipazione di Francesco Renga, l’ex che sul palco si sarebbe talmente emozionato da dimenticarsi le parole del brano Il mio giorno più bello nel mondo, dedicato proprio all’ex compagna che gli ha dato due figli, Jolanda e Leonardo.

Oltre ad indicarla mentre cantava il verso “I miei giorni più belli nel mondo li ho vissuti con te“, lui e Ambra si sono spesso scambiati dei sorrisi, tanto che ad un certo punto l’interprete di “T’appartengo” è apparsa molto imbarazzata e portandosi una mano alla fronte, si è girata. Da qui, ospite di Mara Venier a Domenica In, Ambra ha però smentito la fine della storia con Massimiliano Allegri, ma allo stesso tempo parlando di Francesco Renga lo ha considerato al pari di un figlio.