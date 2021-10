Il settimanale “Chi Magazine” in edicola questa settimana riporta una vera e propria notizia bomba: Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sarebbero lasciati dopo quattro anni di amore e una convivenza a Milano iniziata poco dopo l’ufficializzazione della loro relazione. Il condizionale è d’obbligo, visto che nessuno dei diretti interessati ha confermato la notizia, ma “Chi” sostiene la certezza delle sue fonti.

Ma non finisce qui, perché sempre sulla rivista diretta da Alfonso Signorini si legge che la relazione sarebbe finita tutt’altro che ben3. Ci sarebbero stati “tuoni e fulmini”, e a uscirne peggio pare sia stata Ambra Angiolini. L’attrice romana, infatti, è stata fotografata in lacrime nel centro di Milano. L’avvistamento risale a poche settimane fa, quando la crisi era diventata ormai insormontabile.

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sono lasciati: l’attrice in lacrime nel centro di Milano

Nelle foto, in effetti, si nota come la Angiolini sia molto provata e tenti di nascondere inutilmente con la mascherina e la frangetta il volto rigato di lacrime. La crisi tra lei e Massimiliano Allegri, che la scorsa estate si è trasferito nuovamente a Torino per tornare alla guida della Juventus, sarebbe cominciata poco prima del lockdown. Da quel momento in poi, niente è stato come prima.

Ambra le avrebbe provate tutte per salvare una relazione ormai alla deriva, “mettendo davanti a tutto e a tutti il suo cuore, per amore di Max”, si legge su “Chi”. Ma gli sforzi dell’ex ragazza di “Non è la Rai” sarebbero stati vani. Tanto più che di mezzo ci sarebbe anche un tradimento. Stando alle fonti dei giornalisti di Signorini, infatti, la Angiolini ha addirittura scoperto un tradimento da parte dell’allenatore.

Nonostante ciò, la coppia non si sarebbe detta addio subito. Avrebbe provato a ricucire il rapporto, che sembra definitivamente conclusosi solo negli ultimi giorni, quando a quanto pare Massimiliano Allegri è letteralmente sparito nel nulla, chiudendo col silenzio un amore che sembrava destinato a durare molto più a lungo.