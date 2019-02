Ambra Angiolini è incinta? I rumors sono tanti e le smentite non convincono

Ambra Angiolini aspetta un bambino e il padre, naturalmente, è l’attuale allenatore della Juventus Massimilano Allegri. La notizia si sta diffondendo già da qualche giorno e molti sono gli indizi che le danno credito. La scrittrice di gialli, Agatha Cristie, diceva “tre indizi fanno una prova“, ma in questo caso gli indizi sono più di tre.

Alcune immagini ritraggono l’ex ragazza antipatica di “Non è la Rai” mentre e si accarezza la pancia con una certa insistenza, anche il suo modo di vestire è cambiato (abiti più abbondandi rispetto al suo normale look) e se a questo aggiungiamo una distrazione accentuata in questi ultimi tempi, da parte dell’allenatore bianconero (nelle ultime partite la Juventus ha ottenuto risultati che si possono definire “no da Juve”) i conti tornano.

La prova definitiva è la stessa Ambra a fornirla. Appena saputo del diffondersi della notizia ha cercato di smentirla attraverso il suo profilo instagram ma, in realtà, non ha smentito nulla. Ha detto che le notizie riguardo la sua gravidanza sono notizie non attendibili, ma che comunque, quest’anno è iniziato in modo molto positivo tanto che ci sono “gioie in arrivo“. Con queste affermazioni, Ambra, ha aumentato i rumor e forse tutto fatto apposta per aumentare “l’attesa”.

Anche lo stesso Allegri, oltre che a non cofermare, non cerca neanche di smentire quanto si sta diffondendo e, anche questo modo di fare, non fa altro che generare ulteriori sospetti. I fans della coppia sono in delirio e sui social netwrok c’è chi propone già il nome del futuro nascituro. Molti tifosi juventini, sperando che sia un maschio e consigliano il nome Cristiano. Chissà perchè?

A noi non resta che attendere, d’altronde 9 mesi passano in fretta. Come si suol dire “se son rose fioriranno“, ma in questo caso sarebbe più opportuno dire “se non è gossip… figli maschi (o femmine)”.