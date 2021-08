Stavolta la misura era piena e Ambra Angiolini per la prima volta dacché è sui social ha deciso di rispondere a muso duro a un hater, ovvero uno degli odiatori seriali che si nascondono spesso dietri profili fake per insultare personaggi più o meno famosi, arrivando a essere molto pesanti o addirittura – in alcuni casi – a minacciare in maniera abbastanza esplicita.

Nel caso di Ambra non si è trattato di un insulto alla sua persona, sul quale l’attrice avrebbe anche potuto passar sopra come fa sempre, preferendo ignorare chi non ha di meglio da fare che sfogare la sua frustrazione sugli altri; stavolta, infatti, a essere insultato in maniera becera è stato il compagno della Angiolini, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Ambra Angiolini furiosa sui social: “Come fai a toccare uno viscido come Allegri?”

Ma cosa è stato detto di così grave da portare persino una persona calma come Ambra a sbottare? Sull’ultima foto pubblicata dalla conduttrice e attrice su Instagram, un hater le ha chiesto come “potesse toccare un viscido come Allegri”. Com’è noto ai più, la Angiolini e Massimiliano Allegri, che da giugno è nuovamente allenatore della Juventus, stanno insieme da quattro anni: una storia, la loro, che a dispetto delle voci di crisi si è sempre mostrata unita, affiatata e innamorata.

E a conferma di ciò, Ambra, furiosa, ha risposto all’haters con una veemenza che mostra appieno il desiderio di proteggere il proprio partner dai frustrati del web. “Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata come è toccare uno st….zo” sono state le parole dell’attrice ex protagonista dello storico format “Non è la Rai”.

Una risposta, quella di Ambra Angiolini, che ha suscitato una vera e propria ondata di approvazione. In tanti, infatti, hanno messo like alla sua risposta e hanno mostrato solidarietà nei suoi confronti. Non sono comuni followers, ma anche altri personaggi famosi che ogni giorno sui social sono bersaglio di insulti e minacce.