Amanda Lear, star dell’ambiguità e del trasformismo, compie 80 anni

Ufficialmente ha 80 anni, ma quando si parla di Amanda Lear c’è sempre da mettere in preventivo qualche sorpresa. Misteriosa e ambigua come poche, ad oggi non c’è certezza sulla data di nascita di un artista a tutto tondo, capace di volta in volta di imporsi come modella, cantante, presentatrice, scrittrice, doppiatrice e pittrice.

Nata ufficialmente ad Hong Kong il 18 novembre 1939 – ma c’è chi sia convinto che sia venuta alla luce a Saigon o in Vietnam – Amanda Lear ha amato circondarsi di segreti che l’hanno fino ad oggi resa ancor più enigmatica e affascinante. Fin dall’inizio della sua carriera che la vede affermarsi come modella, Amanda Lear riesce ad incuriosire per la sua androginia che non lascia indifferenti.

Ma la notorietà arriva al fianco di Salvador Dalì, il padre del surrealismo nonché uno dei più grandi artisti del Novecento. Considerata la sua musa, Amanda Lear ha però precisato di preferire dei termini più gratificanti come ispiratrice, amica e compagna di giochi. Dopo aver folgorato il pittore spagnolo, Amanda Lear si lega ad un altro grande artista, questa volta del campo della musica.

La storia d’amore con David Bowie sarà fondamentale nella sua carriera, in quanto oltre a porre le basi per la sua carriera da cantante degli anni Ottanta, le suggerirà anche di rielaborare il genio di un artista innovatore e trasformista. Non a caso fu proprio lui a suggerirle di far leva sulla sua ambiguità di genere, tanto che furono in molti a credere che lei in verità fosse un uomo.

E in effetti la sua voce bassa e sensuale, riuscì a raggiungere un discreto successo grazie alla discomusic. Ma da abile poliglotta, è riuscita anche ad affermarsi come soubrette e presentatrice di alcuni programmi televisivi italiani, francesi e tedeschi. Nella vita ha anche dovuto patire il dramma della morte del marito Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, venuto a mancare nell’incendio della loro casa in Provenza.

Oggi Amanda vive a Parigi da single e non ha alcuna intenzione di legarsi nuovamente sentimentalmente. Non a caso lei stessa ha voluto ribadire che “la boutique è chiusa. Il prossimo uomo che mi vedrà nuda sarà il medico legale sul tavolo dell’obitorio”.