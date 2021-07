Amanda Knox vs Gaia Zorzi: scontro social tra la sorella di Tommaso e la protagonista del caso Meredith

Su Twitter qualche ora fa c’è stato uno scontro davvero insolito tra due ragazze che non hanno nessun legame tra loro e che difficilmente qualcuno assocerebbe. Una è Gaia Zorzi, sorella meno famosa del vincitore del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi; l’altra è Amanda Knox, diventata tristemente protagonista della cronaca nera nostrana per via del suo coinvolgimento nell’assassinio della ventenne inglese Meredith Kercher.

Tutto è cominciato con delle affermazioni alquanto discutibili della Knox. Molto attiva (nonché molto seguita) su Twitter, Amanda ha pensato bene di ironizzare sulla vicenda che l’ha vista coinvolta assieme all’ex fidanzato pugliese Raffaele Sollecito. Entrambi, infatti, sono stati accusati di essere i responsabili di un orrendo fatto di cronaca risalente al 2007, l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, che proprio come la Know si trovava a Perugia per l’Erasmus.

Battibecco social tra Gaia Zorzi e Amanda Knox

Amanda Knox e Meredith Kercher erano coinquiline e i sospetti degli inquirenti erano subito ricaduti sull’americana e sul compagno di allora, che sono stati a lungo in carcere per poi essere assoliti per assenza di prove. L’altro giorno, su Instagram, lo scrittore Tim Urban ha chiesto ai propri follower di raccontare una storia horror utilizzando solo cinque parole. Al twit ha risposto proprio Amanda.

“Unforgettable study abroad in Italy”, ovvero “Indimenticabile vacanza all’estero in Italia” ha scritto l’ex studentessa di Washington, che già in passato aveva fatto dell’ironia sull’omicidio della coinquilina. Tra le tante risposte indignate ricevute dalla Knox, spicca quella di Gaia Zorzi.

Incapace di trattenersi e interpretando il pensiero di moltissimi utenti furiosi per la mancanza di rispetto di Amanda Knox, la sorella di Tommaso Zorzi ha replicato con un tweet di fuoco. “Ogni anno twitti le stesse ca**ate e provi a fare la simpatica” ha scritto. Immediata la replica della Knox: “Twitto molte cose, spesso parlo della riforma della giustizia criminale, ma noti soltanto le cose che diventano virali”. Gaia le ha quindi fatto notare che continua a fare battute che diventano virali solo per stare costantemente al centro dell’attenzione. Stavolta però la replica della ragazza non è ancora arrivata. Continuerà il confronto di fuoco?