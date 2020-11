Amanda Knox, l’infelice battuta sull’Italia: esplode la polemica sul web

Amanda Knox sembra proprio non voler chiudere i conti con il suo passato e in queste ore ha lanciato un tweet che la sta portando al centro di un’aspra polemica sui social. Quando ormai le elezioni presidenziali americane sono dietro all’angolo, la Knox arriva ad essere in tendenza su Twitter per un commento riguardante proprio la scena politica statunitense e un riferimento all’Italia considerato di cattivo gusto.

Nel tweet in questione Amanda avrebbe scritto testuali parole: “Whatever happens, the next four years can’t be as bad as that four-year study abroad I did in Italy, right?” che tradotto in italiano diventa: “Qualunque cosa accada, i prossimi quattro anni non possono essere così terribili come i quattro anni di studio all’estero che ho fatto in Italia, giusto?”.

Il delitto di Meredith Kercher

Impossibile non accostare queste parole al tremendo fatto di cronaca risalente al 2007 che vide la morte di Meredith Kercher. Ai tempi proprio la Knox insieme al fidanzato di allora Gabriele Sollecito e al cittadino ivoriano Rudy Guede, furono accusati di omicidio. Anni dopo, precisamente nel 2015, Guende fu additato come unico responsabile della morte di Meredith, fino ad arrivare all’assoluzione definitiva della Knox e di Sollecito. La sentenza fece molto scalpore, in quanto una grande fetta dell’opinione pubblica era convinta della colpevolezza dei due ragazzi.

La Knox fece rientro in America e da allora non mise più piede in Italia, m il tweet lanciato in queste ore a molti fa pensare che le sue parole siano davvero poco opportune. Al di là dell’idea che ognuno ha rispetto a questo caso, rimane la consapevolezza oggettiva di una totale assenza di sensibilità rispetto a ciò che è accaduto a Meredith proprio nel periodo a cui si riferisce la Knox.

Per questo sul web non sono mancate polemiche e commenti di protesta: “Al di là di tutto e di una sentenza italiana della Cassazione che l’ha dichiarata innocente, comunque poco delicata e rispettosa non tanto nei confronti dell’Italia (possiamo dormire tranquilli anche senza l’approvazione di Amanda Knox) ma nei confronti di Meredith Kertcher” ha fatto notare un utente, altri invece puntano su un tagliente sarcasmo: “Caspita, complimenti, non pensavo che qualcuno potesse fare peggio di Trump, oggi”.