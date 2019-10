Amanda Knox contro Lady Gaga: scatta la guerra sui social

Ha contraddetto e si è contraddetta. Amanda Knox, una dei presunti coautori dell’efferato omicidio di Meredith Kercher, è particolarmente attiva sui social network e di rado perde l’occasione di replicare al popolo del web. Sembrerebbe, infatti, che tra lei e la pop star internazionale Lady Gaga sia scattata una sorta di guerra fredda.

Lo scorso 26 ottobre Lady Gaga ha pubblicato un tweet sul proprio account ufficiale di Twitter: “La fama è prigione”. Poiché il tema della detenzione è un argomento che le sta particolarmente a cuore, Amanda Knox si è sentita autorizzata a replicare all’opinabile affermazione della pop star: “Capisco, ma la prigione è la prigione”.

Uno schiaffone, il suo, nei confronti di Lady Gaga. Com’era prevedibile, l’intervento di Amanda Knox non ha sortito il consenso del popolo della rete, il quale ha magistralmente criticato e bacchettato l’ex presunta coautrice del delitto di Perugia. “La prigione, esatto, dove avresti dovuto essere. Sai bene cosa hai fatto”, ha perentoriamente sentenziato un utente di Twitter, furioso e severo.

“Vattene, carcerata”, ha commentato un altro spietato internauta, seguito a raffica da altri haters: “Ma non hai ucciso una persona? Tu non dovresti nemmeno parlare”. Insomma, una vera e propria coalizione contro l’ex fidanzata di Raffaele Sollecito, suo presunto complice nell’omicidio di Meredith Kercher.

Nessuna replica da parte di Lady Gaga, almeno per il momento. Sebbene Amanda Knox non si sia espressa in modo irrispettoso nei confronti della celebre star, sembra che sia ugualmente riuscita a togliersi il cosiddetto sassolino dalla scarpa, contraddicendola e andando contro il suo modus pensandi.

Alla luce di ciò, se ci si attiene al sintetico botta e risposta tra le due giovani statunitensi, si può facilmente dedurre che non ci siano ancora i presupposti per parlar di un vero e proprio duello social. Ciononostante, i seguaci di Lady Gaga non hanno avuto la pazienza di soprassedere all’intervento di Amanda Knox e hanno fermamente preso le difese del loro idolo.