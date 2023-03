Amanda Bynes in fermo psichiatrico, vagava nuda per le strade di Los Angeles

Dopo anni di alti e bassi a causa dei suoi gravi problemi psicologici, Amanda Bynes è attualmente ricoverata in un fermo psichiatrico, del quale lei stessa si è resa conto di avere bisogno. L’ex attrice 36enne ha chiamato infatti lei stessa i servizi di emergenza sanitaria mentre camminava nuda per le strade di Los Angeles, secondo quanto riportano i media americani.

Un testimone oculare ha detto al sito scandalistico TMZ che Amanda ha fermato un’auto nella mattinata di di domenica 19 marzo mentre si trovava senza vestiti, dicendo all’autista che stava appena uscendo da un episodio psicotico. È stata quindi portata in una vicina stazione di polizia, dove un esperto di salute mentale ha stabilito che doveva essere posta in un fermo “5150”, cioè un ricovero in osservazione per motivi psichiatrici.

L’attrice di “Hairspray: Grasso è bello” non era ferita al momento del ricovero, e rimane al momento affidata alle cure di una struttura. Il ricovero di una “5150” in genere dura 72 ore, ma può essere esteso se i medici lo ritengono necessario. La star avrebbe dovuto partecipare questo fine settimana ad una convention dedicata agli anni ’90, che ha visto riunirsi i cast di serie storiche del periodo come “Streghe” e “Beverly Hills 90210”, ma all’ultimo minuto ha annunciato la sua assenza,

Nel 2013 l’ex attrice bambina era stata sottoposta ad una tutela legale, simile a quella che ha intrappolato Britney Spears per oltre 10 anni, a seguito di una diagnosi di disturbo bipolare e di diversi incidenti, tra cui l’incendio del vialetto di un vicino. Da allora la madre Lynn era la sua tutrice legale, ma nel 2022 un giudice ha ritenuto che l’attrice fosse abbastanza stabile da ritirare la tutela.

Amanda è stata una dei molti attori bambini che ha avuto un crollo in età adulta a causa delle pressioni del mondo dello spettacolo. Ha avuto ruoli in film di successo come “Hairspray: Grasso è bello”, “Easy Girl”, “Una ragazza e il suo sogno” e “She’s the man”, oltre alle serie televisive “The Amanda Show” e “Le cose che amo di te”. Dopo essersi ufficialmente ritirata dalla professione di attrice, Amanda si è laureata presso il Fashion Institute of Design and Merchandising della California nel 2019.