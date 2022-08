Amadeus, la terribile notizia è arrivata in diretta Tv: "L’hanno fatto fuori"

Ascolta questo articolo

In questo periodo sta andando in onda la programmazione televisiva estiva su ogni rete, sia in Rai che in Mediaset. Si tratta dei due colossi italiani della tv, che ogni giorno propongono ai propri telesepttatori decine di programmi che le persone seguono con molto interesse. Basti pensare al programma Rai, Reazione a Catena.

Si tratta di un format molto seguito dagli italiani che va in onda in primissima serata su Rai 1 e che consiste in un gioco dove i partecipanti, tre per gruppo, devono indovinare diverse catene di parole. Recentemente alcuni dei protagonisti della trasmissione, i Monelli, sono stati criticati dal pubblico e chiamati “ladri”. Ma in queste ore si comincia a già a vociferare su quella che sarò la prossima stagione televisiva che comincerà tra qualche settimane. Ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il conduttore Amadeus.

Amadeus, cosa sta succedendo

Tutti conoscono in Italia il conduttore tv Amadeus. Come è noto recentemente l’uomo sta avendo molto successo professionale e ha condotto alcuni programmi anche assieme alla moglie, Giovanna Civitillo. Da quanto si apprende però dalla prossima stagione per lui le cose potrebbero cambiare radicalmente.

Il sito di Davide Maggio ha infatti annunciato che dalla prossima stagione Amadeus dovrebbe condurre come sempre I Soliti Ignoti in prima serata, ma quest’anno gli annunci della Lottera Italia che solitamente venivano presentati sui Soliti Ignoti andranno invece sposati il mattino durante la trasmissione “È Sempre Mezzogiorno” di Antonella Clerici.

A questo punto c’è da capire come Amadeus abbia preso questa scelta della produzione. Assolutamente senza nessun problema, in quanto lui e la Clerici sono ottimi amici, oltre ad essere colleghi nella vita di tutti i giorni. Per quanto riguarda la Lotteria Italia del giorno dell’Epifania questa dovrebbe toccare nuovamente ad Amadeus con i Soliti Ignoti in prima serata. Staremo a vedere quindi quale sarà l’organizzazione del palinsesto.