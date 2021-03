Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo confessa: "Mia suocera mi controlla"

Diventata famosa anni fa per la “scossa” (una sorta di mossa napoletana) in cui si esibiva nel corso de L’Eredità, celebre quiz show di Rai Uno, Giovanna Civitillo proprio in quella occasione conobbe il suo futuro marito, Amadeus. Ai tempi, infatti, il programma in onda nella fascia preserale della rete ammiraglia Rai era condotto proprio da quest’ultimo, per poi passare a Carlo Conti e infine a Flavio Insinna, attuale conduttore.

Quello tra Amedeus e Giovanna fu un vero e proprio colpo di fulmine. I due si misero insieme quasi subito e neanche la differenza d’età (oggi lei ha 43 anni, lui 58) ha mai costituito un problema. Nonostante il conduttore avesse già una figlia, Alice, avuta dal precedente matrimonio con Marisa Di Martino, la sua famiglia da quel giorno è stata Giovanna. Con la bella napoletana, Amadeus ha avuto un altro figlio, Josè Alberto, che oggi ha dieci anni, e la coppia è famosa per essere inseparabile.

Giovanna Civitillo parla del rapporto con la suocera

Giovanna Civitillo quest’anno è stata anche presentatrice di “Prima Festival”, l’anteprima con tutte le ultime news sul Festival di Sanremo 2021 in onda su Rai 1 dopo il Tg1. Questo gli è valsa infinite critiche sui social, nonché l’accusa di essere raccomandata in quanto “moglie di”. Sempre garbata e composta, la quarantenne campana non ha mai replicato alle accuse, preferendo concedersi una sola intervista a cuore aperto al settimanale “Diva e Donna” in edicola questa settimana.

Alla popolare rivista, Giovanna ha rivelato di avere un ottimo rapporto sia con Alice, la primogenita di Amadeus che vive in Spagna e che è stata la prima a spingere il padre a dichiararsi a lei, sia con la suocera, che l’ha accolta in famiglia come una figlia. La ritiene infatti la figlia femmina che non ha mai avuto e in quanto tale si sente autorizzata a “controllarla“.

Non solo la segue sempre in televisione, ha dichiarato Giovanna, ma subito dopo la chiama per farle sapere le sue impressioni e per farle i complimenti. Le dice sempre quello che pensa e oltre a essere la sua prima fan, è anche quella che la consiglia in merito al look. “Non vuole che metta i pantaloni, solo vestiti. Mi vuole molto femminile” ha spiegato la Civitillo, sorridendo. “Pensare che nella vita di ogni giorno sono sempre in jeans e scarpe da ginnastica”.