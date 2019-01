Amadeus, il commosso ringraziamento per la moglie: "Giovanna ci ha dedicato la vita"

Amadeus, il popolare conduttore televisivo del game show di Rai 1 “I Soliti Ignoti”, è tornato a far parlare di sé oltre che per il grande successo di ascolti ottenuto dal suo programma nella notte di Capodanno, anche per alcune dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale di gossip “Oggi”, dove ha fatto dei ringraziamenti molto speciali.

Sono solo un ricordo lontano gli anni in cui il conduttore, passato dalla Rai a Mediaset, visse un momento buio della sua carriera, preferendo così allontanarsi per un po’ dalla scena e ritirarsi nell’ombra. Periodo difficile, che però ha visto il sostegno totale della sua compagna Giovanna Civitillo, che lo ha aiutato molto e che oggi Amadeus vuole ringraziare.

Le parole di ringraziamento per la moglie Giovanna

L’amore tra Amadeus e Giovanna è nato negli studi de “L’Eredità”, mentre lui facevo il canduttore e lei era una delle “professoresse”. Una frequentazione che è diventata nel giro di poco tempo un grande amore. Amadeus però non dimentica l’importantissimo ruolo avuto dalla moglie nella sua vita, specialmente nei momenti più difficili.

Per Giovanni, quindi, non solo parole di gratitudine ma anche di profonda stima, per aver dimostrato di essere una grande donna che ha messo sempre al primo posto la famiglia rinunciando alla carriera. Decisione non scontata né facile per una donna che faceva la ballerina ed aveva ricevuto numerose offerte da programmi molto importanti.

A tal proposito Amadeus dice: “Credo che nessun’altra donna avrebbe fatto per me, per amore, quello che ha fatto lei” – quindi aggiunge – “Giovanna ci ha dedicato la vita. Quando faceva la ballerina le offrirono di partecipare a diversi programmi, anche Domenica In, e lei disse no perché non se la sentiva di lasciare per troppi giorni me e i bambini“.

Oltre alle parole sono i fatti a parlare chiaro: il rapporto tra Giovanna e Amadeus va a gonfie vele, anche grazie alla sintonia perfetta che i due hanno, ma anche ad un pizzico di gelosia che rende il rapporto sempre un po’ frizzantino.