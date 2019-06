Amadeus e Giovanna Civitillo sposi: arrivano le tanto attese nozze in chiesa

Amadeus, il popolare conduttore televisivo reduce dal successo del talent musicale targato Rai 1 “Ora o mai più”, è tornato a far parlare di sé per una straordinaria notizia che lo riguarda, cioè quella delle imminenti nozze con la compagna di sempre Giovanna Civitillo, ex ballerina del game show “L’eredità”, dove ha conosciuto il presentatore.

Il noto conduttore, che anche il prossimo anno intratterrà i telespettatori tutte le sere con “I soliti ignoti”, sposerà in chiesa la sua amata Giovanna; un traguardo raggiunto dopo dieci anni dal “si” pronunciato in comune, che aveva già suggellato il loro amore, nato negli studi televisivi e rallegrato dalla nascita di un meraviglioso bambino.

A dare la lieta notizia è stata la stessa Civitillo, nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Oggi“, dove ha dichiarato: “L’annullamento del precedente matrimonio religioso è arrivato, ora possiamo consacrare il nostro amore“. Giovanna ha quindi spiegato il motivo per cui le nozze in chiesa sono ora possibili.

Per l’ex ballerina non ci sono dubbi sul fatto che il matrimonio è il coronamento di un sogno, un traguardo a cui entrambi tengono molto, perché molto credenti. Prima di poter convolare a nozze anche in chiesa è stato necessario procedere con l’annullamento del precedente matrimonio religioso del conduttore televisivo.

La moglie di Amadeus ha lasciato trapelare qualche dettaglio riguardante la cerimonia, che sarà intima e avrà luogo in una piccola cappella di Roma, rispettando così anche la riservatezza che la coppia ha sempre mantenuto in questi anni. Ovviamente ci saranno solo le persone più care tra amici e parenti.

La carriera di Amadeus sembra vivere un momento di grande fulgidità, tanto che i rumors più accreditati parlano di una sua conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo; un traguardo che si andrebbe ad aggiungere ai successi avuti con “I soliti ignoti” e “Ora o mai più”.