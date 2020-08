Alyssa Milano mostra gli effetti del Covid-19: "Perdo molti capelli. State attenti"

Alyssa Milano, nota attrice americana, conosciuta soprattuto per aver interpretato Phoebe nella serie tv “Streghe”, ha contratto il covid-19, ma solo da poco tempo avrebbe appreso la positività al virus. In un video postato su Instagram, l’attrice ha voluto dimostrare gli effetti negativi che ha il virus sul corpo come la perdita dei capelli.

Nel video mostra spazzolandosi i capelli di perdere una quantità non di certo moderata di capelli e dimostra come le vengano via facilmente le ciocche:“Volevo mostrarvi cosa fa il Covid-19 ai capelli. Questa è la quantità di capelli che stanno cadendo dalla mia testa”. Ha poi aggiunto senza mezzi termini: “Indossate una cavolo di mascherina!”.

Qualche giorno fa aveva raccontato sul suo profilo di aver fatto due tamponi a marzo avendo i sintomi del covid-19, ma erano risultati entrambi negativi, solo esclusivamente con un test per gli anticorpi era risultato positivo. Durante il periodo in cui stava male, l’attrice ha raccontato: “Non sono mai stata così male, dolori ovunque, perdita dell’olfatto. Mi sentivo come se un elefante si fosse seduto sul mio petto. Non potevo respirare. Non riuscivo a mangiare, ho perso 4 kg in due settimane”.

Durante il ricovero in ospedale, avrebbe necessariamente dovuto utilizzare un respiratore, a causa dell’enorme fatica nella respirazione, inoltre a oggi si dice molto preoccupata su che tipo di cure e controlli dovrà affrontare in futuro, questo caso preoccupa anche molti medici, in quanto sostengono che il virus può causare danni a lungo termine o addirittura permanenti anche nei casi meno gravi senza necessità di ricovero. Secondo quanto riportato dall’attrice, avrebbe sofferto per quattro mesi dei sintomi del covid come nausea, fiato corto, palpitazioni e ciclo mestruale irregolare, proprio per questo motivo non si è data per vinta in quanto non riusciva a comprendere la causa del suo stato avendo tutti i sintomi che riportano al covid-19, ha quindi deciso di effettuare il test per gli anticorpi, risultato successivamente positivo.

Sempre sul suo profilo Instagram qualche giorno fa aveva raccontato appunto la sua storia, di come è venuta a conoscenza della positività al covid-19, ha poi scritto un messaggio rivolto a tutti:“Voglio anche farvi sapere che questa malattia non è una bugia. Ho pensato di morire. Mi sembrava di morire. Donerò il mio plasma con la speranza di salvare vite. Vi prego, prendetevi cura di voi stessi. Per favore, lavatevi le mani, indossate una mascherina e mantenete la distanza di sicurezza. Non voglio che altre persone provino ciò che ho provato io. State bene”.