Alyssa Milano confessa: "Ho abortito due volte"

L’attrice della nota serie televisiva Streghe, Alyssa Milano, ha affrontato di recente un argomento molto delicato che riguarda la sua vita privata, in un periodo in cui il tema di cui si parla è diventato argomento di accesi dibattiti.

Purtroppo in questi ultimi mesi negli Stati Uniti si è acceso il dibattito sull’aborto. Ma l’interruzione volontaria di gravidanza non è un capriccio, bensì un diritto di ogni donna, che può decidere in autonomia come gestire il proprio corpo. Considerato il periodo particolare in cui ci troviamo per quanto riguarda l’interruzione volontaria di gravidanza e alla luce delle numerose restrizioni legislative che sono state adottate da diversi stati americani, Alyssa Milano ha confessato uno dei segreti che riguardano la sua vita, un segreto per lei molto doloroso. L’attrice ha infatti rivelato di aver abortito in giovane età per due volte. Ha preso questa difficile decisione perché, come lei stessa ha ammesso, era rimasta incinta troppo presto e non se la sentiva di diventare mamma.

Alyssa Milano ha affrontato questo argomento durante l’ultima puntata del suo podcast Alyssa Milano: Sorry Not Sorry. Parlandone, l’attrice ha rivelato che nel momento in cui ebbe il suo primo aborto era il 1993 e lei aveva solo 20 anni.

Alyssa ha raccontato che per lei scoprire di essere incinta fu un colpo molto duro nonché una sorpresa, alla luce del fatto che aveva utilizzato le giuste precauzioni. L’attrice ha dichiarato che per lei rimanere incinta è stato devastante perché, nel momento in cui fece questa scoperta, andò immediatamente in conflitto con la sua fede, essendo lei cresciuta da cattolica. Ma, nonostante il conflitto interiore che la afflisse, alla fine la ragazza scelse di abortire, anche perché all’epoca si trovava in un momento cruciale della sua carriera: aveva infatti appena concluso la sua esperienza nella serie tv Casalingo Superpiù (in America Who’s the boss?), che era il suo primo lavoro importante. Inoltre, l’attrice stava effettuando una cura per l’acne e i medicinali che stava assumendo avrebbero potuto provocare delle malformazioni fetali. Ma nonostante questa difficile e triste esperienza, dopo il primo aborto l’attrice scoprì di essere nuovamente incinta.

In merito alla sua seconda gravidanza, Alyssa stessa ha dichiarato: “Avevo fatto ciò che sapevo per prevenire una gravidanza ma ero ancora incinta, quindi ancora una volta ho deciso di interrompere quella gravidanza“. Alyssa Milano ha detto che entrambe le scelte per lei sono state molto dolorose, ma che a quel tempo non poteva proprio agire diversamente. La Milano ha descritto la sua scelta dichiarando di sapere che non era attrezzata per essere una madre e per questo ha scelto di abortire.

Oggi l’attrice ha 43 anni e, guardando indietro, non rimpiange di aver fatto determinate scelte per il suo futuro. Al di là del successo che ha ottenuto nel mondo del cinema e della televisione, oggi Alyssa ha una splendida famiglia e dei figli, e, tornando a parlare in merito alle interruzioni di gravidanza che scelse di effettuare quando era ragazza, ha dichiarato: “Non avrei avuto i miei figli. Non avrei avuto la mia carriera. Non avrei avuto la capacità o gli strumenti che oggi uso per combattere contro i pregiudizi. La mia vita sarebbe completamente priva di tutte le sue grandi gioie. (…). I motivi di tutte le donne che hanno abortito sono reali. Sono nostri e non riguardano nessun altro“.