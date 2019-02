Alvin risponde alle accuse di Barbara D’Urso: "Condanno la violenza senza distinzione alcuna"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Non posso che dar ragione ad Alvin. Non si può dire, soprattutto in televisione, che un'offesa nei confronti di un ragazzo valga meno rispetto a una donna. Va bene cercare di difendere il diritto delle donne a tutti i costi, ma non sarebbe male capire che il cyberbullismo esiste per tutti i sessi.