Alvin difende Riccardo Fogli dopo il confronto con Fabrizio Corona: "Grande classe!"

Uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, è Riccardo Fogli. Il cantante sta facendo parlare di sé per la vicenda legata al presunto tradimento da parte di sua moglie Karin Trentini con lo stilista Giampaolo Celli.

A lanciare per primo questo gossip è stato Fabrizio Corona, e poi se ne è parlato successivamente a “Domenica Live” grazie all’intervista a Giampaolo. L’ex “Re dei Paparazzi”, nell’ultima puntata del reality, ha registrato un messaggio a Riccardo Fogli, rivelando, con delle parole non molto gradite dal pubblico, che la notizia lanciata dal suo settimanale online è vera.

Alvin difende Riccardo Fogli

Oltre ai telespettatori, che su Twitter hanno attaccato il duro messaggio di Fabrizio Corona, anche alcuni vip prendono le difese dell’ex componente dei “Pooh“. Una delle prime persone a prendere le difese del naufrago è stata Belen Rodriguez sulle storie di Instagram, ma anche Viola Valentino, il giorno dopo, dedica un lungo post al suo ex marito.

Il messaggio che più sta facendo parlare in queste ore è quello di Alvin. L’inviato ha pubblicato sul suo profilo Instagram una gif mentre abbraccia Riccardo Fogli scrivendo in didascalia: “Grande classe, grande spirito. Chapeau”. Da queste parole si può notare che ad Alvin siano piaciute le dichiarazioni del cantante, ma anche Alda D’Eusanio e Alba Parietti l’hanno pensata alla stessa maniera in studio.

Sotto al post di Alvin si possono leggere numerosi commenti pesanti da parte del pubblico, che si scaglia anche contro la produzione: “In effetti mi ha fatto sch*fo…mi sono vergognata per tutta la trasmissione e sopratutto autori. Cosa non si fa per una manciata di ascolti in più…rischiare che a un uomo così dolce gentile e di buon animo possa venire un infarto visto lo sforzo la fame la sete e il freddo”.