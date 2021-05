Alvaro Vitali attacca il GF Vip e L’isola dei famosi: "Programmi inutili"

Nonostante le critiche e gli attacchi provenienti dai social network e critici televisivi, i reality show come “L’isola dei famosi” e il “Grande Fratello Vip” continuano a essere mandati in onda su Canale 5. Difatti, anche se negli ultimi anni stanno perdendo numerosi ascolti crollando nei dati Auditel, questi tipi di programma continuano a far guadagnare dei soldi a Mediaset.

Per i personaggi famosi che decidono di partecipare al programma può essere, oltre che una sfida personale, anche un motivo di rifarsi una immagine tra il pubblico giovanile. L’esempio più lampante che rispecchia questa categoria è sicuramente Cristiano Malgioglio, poiché con la sua presenza nelle varie edizioni del “GF” ha iniziato a scalare nuovamente le vette delle classifiche musicali con i brani “O maior golpe do mundo (mi sono innamorato di tuo marito)” e “Danzando Danzando”.

L’attacco di Alvaro Vitali ai reality show

Ovviamente non tutti sono convinti da questi tipi di trasmissione e nelle ultime ore sono arrivate le dure critiche dell’attore Alvaro Vitali. Il cabarettista viene ricordato al grande pubblico sia per la sua interpretazione di Pierino in svariate pellicole che in moltissime pellicole, degli anni ’70 e ’80, insieme a Lino Banfi e Renzo Montagnani di tipo commedia-erotico.

Intervistato recentemente dal settimanale “Vero TV“, diretto da Rossella Rasulo, Alvaro Vitali attacca duramente questi format: “Il ‘Grande Fratello Vip’ e ‘L’isola dei famosi’ sono due esempi di soldi buttati, non capisco a cosa servano questi programmi. Che cosa può insegnare una trasmissione del genere? La gente ne parla male e continuano a farli”.

Parlando invece di “LOL – Chi ride è fuori“, il programma che ha ottenuto enorme successo su Amazon Prime Video con la conduzione di Fedez e Mara Maionchi, l’attore rivela di non averlo ancora visto dimostrandosi però deluso per un particolare: “Potrei essere adatto per questa cosa e non capisco come mai quando capitano queste cose non si ricordano di me”.