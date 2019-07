Altro che Lady Gaga, Irina Shayk ha lasciato Bradley Cooper per colpa della suocera

Per mesi Lady Gaga è stata accusata di aver provocato la fine della storia d’amore tra Irina Shayk e Bradley Cooper. Il feeling raggiunto dai due durante la notte degli Oscar ha lasciato presagire che sotto sotto ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Sulla scia di queste considerazioni, ha preso piede l’ipotesi che tra i due interpreti di “A star is born” ci fosse una complicità alquanto sospetta.

La loro esibizione con tanto di pianoforte sulle note della canzone “Shallow“, è stata ritenuta una prova schiacciante di un feeling che non poteva essere stato creato ad arte, al solo beneficio delle telecamere. Così, quando Irina Shayk ha deciso di mollare l’attore, tutti sono giunti alla conclusione che la supermodella russa doveva avere tra le mani le prove del tradimento del compagno.

Eppure, dopo il clamore del momento, a farsi largo è stata un’ipotesi diversa, che sposterebbe il ruolo del terzo incomodo sulla madre di Bradley Cooper. Conosciuto come un inguaribile mammone, il protagonista di “American Sniper” è molto legato a Gloria Cooper, che dal canto suo si è sempre dimostrata essere una figura molto ingombrante e soprattutto asfissiante.

Quest’ultima non ha mai avuto un buon rapporto con la compagna del figlio, ma le cose sarebbero precipitate quando la suocera avrebbe deciso di andare a vivere con loro nella villa di Pacific Palisades. L’arrivo della donna non è stato affatto di giovamento alla coppia, già alle prese con il difficile tentativo di riavvicinamento dopo la bufera sollevata dal caso innescato da Lady Gaga.

Il clima si è ulteriormente surriscaldato, dando vita a nuove tensioni e litigi, sfociati nella rottura definitiva che sembra ricopiare in tutto e per tutto quanto già visto con Cristiano Ronaldo. Ai tempi in cui la modella frequentava il calciatore lusitano, anche in quella circostanza circolava la voce che Dolores Aveiro fosse una madre molto possessiva ed invadente, il cui modo di fare avrebbe contribuito alla fine della loro love story.