"All’inferno c’è un posto per loro", Shakira contro Clara Marti, nuova fiamma di Piqué

La separazione fra Shakira e Piqué non è affatto passata inosservata. La reazione di entrambi alla situazione è stata alquanto particolare: Shakira ha pubblicato 3 canzoni “vendicative” che sono piene di sfottò e accuse verso l’ex compagno. Ma proprio di recente, in un’intervista è tornata a parlare dell’argomento, questa volta senza rime e canzoni.

L’intervista è stata rilasciata a Enrique Acevedo per N+ Mexico. Senza alcun timore ha spiegato le sue difficoltà iniziali nell’accettare la situazione, ma con la musica, i figli e i fan è riuscita a rialzarsi. “Le mie canzoni sono la mia terapia, attraverso di loro esprimo tutto ciò che provo e penso meglio di come posso farlo parlando in un’intervista”.

Shakira affonda su Clara Marti

Nell’intervista Shakira afferma di aver superato le difficoltà riguardo la separazione e che al momento è convinta che per la felicità non sia necessario avere un compagno. Nel mezzo dell’intervista, però, è scappata una considerazione di troppo lanciando una vera e propria frecciatina alla nuova fiamma di Piqué, Clara Chia Marti.

“All’inferno c’è un posto riservato alle donne che non supportano le altre donne“. Non è una frase propriamente esplicita, ma molti fan che hanno seguito l’intervista hanno collegato quanto detto considerandolo un attacco velato a Clara Marti.

Shakira spiega che non pensava di ricevere un supporto così caloroso: spiega che ha avuto un supporto che non avrebbe mai immaginato in una situazione del genere. “Mi sono sentita appoggiata in una maniera che mai avrei creduto possibile. Questo mi ha aiutato a rialzarmi, mi hanno dato forza per dire che sono pronta per il prossimo round che la vita mi presenterà“. Ricordiamo che per un anno Clara Marti e Piqué si sono frequentati nella totale segretezza alle spalle della cantante colombiana. A San Valentino, due settimane fa, quest’ultima ha preso un po’ in giro il suo ex compagno con un balletto su TikTok.