Bruno Vespa è arrivato nel Tarantino, anni fa, alla ricerca di terreni dove coltivare l’uva, ma il suo mondo, quello del giornalismo, ha incontrato l’ospitalità e il calore di una terra, la Puglia, che ammalia, col suo fascino e la sua storia, tutti coloro che hanno la fortuna di visitarla.

Dal 2015 il giornalista Bruno Vespa, volto storico di Porta a Porta, che da tanti anni fa parte del palinsesto Rai, e la sua famiglia, possiedono la Masseria Li Reni, struttura che sorge fra Manduria e Avetrana, per turisti e non solo, dato che nell’estate 2021 l’ha inaugurata. trasferendoci idealmente il salotto di “Porta a porta”, facendo arrivare nell’agro di Manduria ospiti come i ministri Mara Carfagna e Massimo Garavaglia.

La Masseria Li Reni

Il bellissimo relais è della seconda metà del Cinquecento e, vagando per le strade di campagna, se ne intuisce la funzione storica: ricovero di strumenti, animali e maestranze agricole dedite alla coltivazione, sicuramente della vite. Ma in realtà è stata la residenza della famiglia Troiani che poi la donò, nel 1674, alle monache benedettine di Casalinuovo. Dal 2015 è di proprietà della famiglia Vespa che nel 2017 ha completato il restauro conservativo.

Dalla sua Masseria Li Reni il giornalista organizza spesso anche degli incontri culturali, come ad esempio la presentazioni di libri e relative interviste agli autori, eventi a tema come “Incontro con i Leader” durante il quale intervista degli esponenti della politica italiana. Il “Forum in Masseria” invece, è un incontro per discutere sul rilancio dell’Italia in questo momento molto difficile di ripresa.

Masseria Li Reni è ua struttura ricettiva di gran lusso e, grazie a un attento restauro, è stato possibile darle la lucentezza di un tempo. La struttura è circondata da bellissimi giardini e, al suo interno,ospita 30 posti letto, distribuiti in 12 suites molto grandi, ognuna con un bagno privato.

A completare l’atmosfera suggestiva una piscina interna riscaldata e l’altra esterna, indispensabili per il relax dei clienti.Un luogo unico, immerso tra storia, tradizioni, degustazioni enogastronomiche, dove il passato si incastra con il presente, dove poter gustare un vino conosciuto in tutto il mondo ossia il Primitivo di Manduria Dop e Docg.

Ma quanto costa alloggiare nella Masseria Li Reni? Durante l’estate il prezzo va dai 160 ai 350 euro. Le tariffe sono intese per due persone a notte. Chi vuole farsi coccolare in modo speciale può alloggiare anche in una delle Suite che al suo interno possiede una piccola piscina con vasca idromassaggio. La Masseria Li Reni viene anche scelta come location per eventi indimenticabili di cui i tanto richiesti matrimoni, con una capienza che va dai soli 50 invitati fino ai 250. Pare che l’affitto della struttura si aggiri dagli 11.000 ai 35.000 euro.