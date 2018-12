Alice dei Cesaroni svela la sua attuale situazione economica e commenta l’ex collega Rudi, divenuto lavapiatti

Cosa ne pensa l’autore

Gloria La Barbera - Come spesso accade per molte serie tv di successo, col passare degli anni si perdono le tracce di attori e protagonisti. Gran parte di loro abbandonano la carriera, altri preferiscono cimentarsi in altre attività, ma ciò che è certo è che il più delle volte di loro non si sa più nulla. Peggio ancora, su molti ex attori si verifica una sorta di maledizione che li perseguita dopo il loro ragguardevole periodo d'oro, fatto di notorietà e introiti economici.