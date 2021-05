Alfonso Signorini vuole Katia Ricciarelli nel cast del "GF Vip"

Gli autori del “Grande Fratello Vip“, insieme ad Alfonso Signorini, stanno lavorando duramente per cercare di regalare un cast importante ai fan del reality. Al momento sono usciti tanti nomi, anche importanti e molto amati dal pubblico, come Gaia Zorzi, Loredana Lecciso, Manuel Bortuzzo, Giovanni Ciacci e Khaby Lame, quest’ultimo giovane italiano che è diventato una star sul web grazie ai suoi video comici su TikTok.

Al momento però non c’è ancora nessuna ufficialità, e gli unici due confermati sono proprio Alfonso Signorini e Pupo. Difatti anche Antonella Elia, l’opinionista femminile della scorsa edizione del “GF Vip”, sarebbe stata fatta fuori da Mediaset e vorrebbero al suo posto un altro nome importante e in tal senso, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbero in pole Adriana Volpe e Dayane Mello.

Il nome nuovo per il cast

Secondo il sito “Coming Soon” Alfonso Signorini starebbe pensando a un altro nome di spicco per la sua trasmissione: “Sembra che tra gli abitanti della Casa di Cinecittà ci potrebbe essere Katia Ricciarelli, celebre soprano ed ex moglie di Pippo Baudo”. Nel caso di un “sì” da parte sua si ipotizza che la cantante lirica dovrebbe ricevere lo stesso trattamento della contessa Patrizia De Blanck, e quindi vivrebbe in una stanza tutta sua con tanto di privacy e altro.

Per l’artista non si tratterebbe del suo primo reality, siccome ha già partecipato nel 2006 a “La fattoria 3” condotto da Barbara D’Urso e Francesco Salvi classificandosi in quinta posizione dietro ad Angela Cavagna, Justine Mattera, Clemente Pernarella e Rosario Rannisi. Nel 2021 invece è stata concorrente de “Il cantante mascherato”, il talent che vede la conduzione di Milly Carlucci, nel ruolo della “giraffa”.

Katia, in una intervista rilasciata a “Tv Talk”, ammette di aver partecipato alla terza edizione de “La fattoria” per sfuggire ai gossip dopo la rottura con Pippo Baudo: “Stava avvenendo uno tsunami nella mia vita privata e volevo andare fuori dalle scatole”.