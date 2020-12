Alfonso Signorini svela che un concorrente del GF Vip voleva mandare la fidanzata a quel paese: vediamo di chi si tratta

L’edizione in corso del “Grande Fratello Vip“, la si può definire infinita. Iniziata la loro avventura lo scorso settembre, i vipponi abbandoneranno la casa solo il prossimo febbraio. Per alcuni di loro la reclusione durerà circa 5 mesi, per altri invece il percorso è stato differente dato che sono entrati nella casa quando il gioco era già in corso.

Alfonso Signorini, conduttore del reality show, ha sganciato una bomba che riguarda uno dei concorrenti entrato dal primo giorno e ancora chiuso nella casa. Nello specifico Signorini ha svelato un piccolo segreto che riguarderebbe alcune frasi pesanti, pronunciate dal gieffino in questione durante i provini e che sicuramente non faranno piacere alla sua fidanzata.

Intervenuto a “Casa Chi“, il conduttore del reality ha raccontato che uno dei partecipanti avrebbe esplicitamente dichiarato che una volta entrato nella casa avrebbe ben presto messo da parte la sua fidanzata. “C’è qualcuno nella casa di adesso che alla mia domanda diretta nel provino ‘Ma se tu entri nella Casa del Grande Fratello, con la fidanzata come la metti?’, mi ha risposto ‘Ma chi se la ricorda più! Io la sfanc*** appena entro nella Casa, non mi ricordo nemmeno più di lei’ e adesso è lì a fare il cuoricino“, queste le parole di Signorini.

Dunque, il vip avrebbe asserito di mandare a quel paese la fidanzata, ma adesso le manda continuamente cuori e dichiarazioni d’amore. Alfonso non ha fatto il nome del concorrente in questione, ma tutto lascia pensare che si tratti di Andrea Zelletta. Gli indizi portano tutti al suo nome, dato che Signorini parla di un concorrente maschio e l’unico ad essere fidanzato è proprio Zelletta.

Chissà Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea come reagirà alle parole di Signorini. Nel mentre, nella casa sono arrivati gli auguri di Natale da parte dei famigliari per i vipponi e per quanto riguarda Zelletta, tutti i parenti hanno avuto un pensiero per lui eccetto Natalia, che non è comparsa nel video. La ragazza si è sfogata sui social, pubblicando una frase misteriosa: “Non ho più parole!“.

A chi sarà rivolto il suo pensiero? Andrea inoltre, nella casa ha tanto tempo a disposizione per riflettere e pensando proprio a sé stesso e al proprio futuro, ha svelato di aver voglia di paternità e che proprio Natalia potrebbe essere la madre dei suoi figli. Insomma, mentre la Paragoni non ha fatto gli auguri di Natale al suo compagno, quest’ultimo la reputa futura madre dei suoi figli nonostante durante i provini abbia affermato esattamente il contrario.