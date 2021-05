Alfonso Signorini spiega l’allontanamento dalla tv: "È una mia scelta"

L’ultima apparizione televisiva di Alfonso Signorini, escludendo una piccola intervista rilasciata a Tommaso Zorzi nella trasmissione in onda su Mediaset Play “Il Punto Z”, viene fatta nella giornata del 1° marzo, quando il direttore del settimanale “Chi Magazine” conduce la finale della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“.

In molti si sono chiesti i motivi di questo allontanamento e il fatto che Alfonso Signorini non abbia voluto rilasciare nessuna intervista da Maria De Filippi o Maurizio Costanzo, ove spesso in passato è stato ospite del “Maurizio Costanzo Show“, ha iniziato a far preoccupare i suoi fan.

La risposta di Alfonso Signorini

Nell’ultimo numero del settimanale “Chi” Alfonso Signorini risponde a una lettera di una fan che chiede a gran voce la presenza di Signorini in televisione dopo il Grande Fratello Vip. Lo stesso direttore però ammette di essersi fatto da parte di sua spontanea volontà facendo capire che stare sempre in TV potrebbe essere poco salutare per la sua carriera lavorativa. Ovviamente però si dichiara pronto a ritornare sul piccolo schermo da settembre, siccome dovrà condurre la sesta edizione del “Grande Fratello Vip”.

Ecco la sua risposta completa pubblicata testualmente dal sito “Gossip e Tv”: “Non preoccupatevi, ci rivedremo dopo l’estate. Il fatto di stare lontano dalla TV, dopo tanti mesi di esposizione, è solo una mia scelta. Credo sia meglio prendersi i propri spazi e tornare a quella “normalità” che la TV non sempre consente”.

Proprio sulla sesta edizione del “GF Vip” Alfonso Signorini, insieme ai suoi autori, ci sta lavorando duramente per regalare un cast molto importante ai suoi fan. Al momento non ci sono ancora ufficialità, ma secondo le ultime indiscrezioni il giornalista starebbe lavorando per convincere Loredana Lecciso, Katia Ricciarelli e Gabriel Garko. Mentre come opinionista, al posto di Antonella Elia, potrebbe esserci Adriana Volpe oppure Dayane Mello.