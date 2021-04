Alfonso Signorini rivela: "Vieri una volta mi è saltato addosso, ha provato a picchiarmi"

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, fare gossip è un mestiere tutt’altro che semplice. Soprattutto se – come Alfonso Signorini – si ha a che fare costantemente con veri e propri scoop in grado di generare scompiglio anche tra persone potenti oppure molto in vista, di quelle che sarebbe meglio non stuzzicare per non finire a propria volta nei guai.

E finire nei guai, si sa, prima o poi capita un po’ a tutti i giornali di gossip, compreso il settimanale “Chi”, edito Mondadori e diretto proprio dal conduttore del Grande Fratello Vip. Negli anni, Signorini ha fatto arrabbiare tanti vip, uomini politici e attori; ha subito persino le ire della sua datrice di lavoro, Marina Berlusconi, con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto.

Alfonso Signorini vs Cristian Vieri: “Con Bobo rischiai davvero grosso!”

Quella volta, però, la figlia maggiore di Berlusconi non aveva apprezzato le sue foto in topless finite in prima pagina senza che lei ne sapesse nulla. Nell’intervista a “Il Fatto Quotidiano”, Alfonso ha raccontato divertito che in quell’occasione ha avuto seriamente paura di essere licenziato. Ma non è stata di certo l’unica volta in cui ha rischiato grosso.

Tra gli episodi più memorabili in tal senso c’è anche l’incontro-scontro con Cristian (Bobo) Vieri, oggi ex calciatore sposato con Costanza Caracciolo, che ai tempi giocava nell’Inter ed era noto per essere uno dei latin-lover più attivi del mondo dello spettacolo. Signorini aveva scritto che era fidanzato con Elisabetta Canalis (con cui poi è stato diversi anni) e lui non l’aveva presa affatto bene.

“Lo incontrai a casa di Lele Mora, mi saltò addosso perché voleva picchiarmi” ha ammesso il giornalista, ricordando di averla scampata per un pelo. Oggi sarebbe impossibile che capitasse un episodio del genere, visto che per sua stessa ammissione Alfonso non fa più molta vita mondana, ma ai tempi alle feste incontrava tanta gente di cui scriveva e di cui svelava i segreti. Gente che, proprio come Vieri, l’avrebbe volentieri picchiato!