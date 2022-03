Alfonso Signorini risponde alle presunte frecciatine di Ilary Blasi: "Ci conosciamo da anni e ci abbiamo riso sopra"

Secondo alcune voci rimbalzate sul web, tra Ilary Blasi e Alfonso Signorini non ci sarebbe più lo stesso rapporto di una volta. I due hanno condiviso le prime tre edizioni del “Grande Fratello Vip“, in cui la moglie di Francesco Totti era la conduttrice mentre il direttore del settimanale “Chi” faceva l’unico opinionista della trasmissione.

Le prime indiscrezioni sono nate durante l’ultima puntata del “GF Vip 6” in cui Ilary Blasi, ospite della diretta, ha invitato Signorini a sparire dal piccolo schermo e di trovarsi un altro hobby. Invece, durante l’esordio a “L’isola dei famosi”, Ilary scherzando con Vladimir Luxuria afferma: “Guarda che da opinionista a condurre un programma è proprio un attimo, credimi che lo so benissimo”.

Alfonso Signorini commenta le parole di Ilary Blasi

Come riportato sull’ultimo numero del settimanale “Chi Magazine“, Signorini non pare che si sia offeso dalle affermazioni della sua ex collega. Rispondendo a una lettrice, ove si dichiara piuttosto infastidita e sorpresa per le parole dette dalla Blasi, il direttore si comporta in maniera più gentile.

“Io e Ilary ci conosciamo da anni e non vedo in lei, mi creda, nessuna malizia o cattiveria“ afferma Signorini come riportato da “Biccy”: “Al GF mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso da un pezzo: sparire. Per sei mesi sono entrato nelle vostre case due volte la settimana con uno spettacolo di quattro ore in prima serata”.

Rivela invece di aver trovato del tutto pertinente la citazione fatta durante la prima puntata de “L’isola dei famosi”: “Se una persona ha passione e capacità può fare l’ opinionista, il conduttore, il cantante o l’attore. Insomma può fare quel che vuole. Mi ha molto divertito leggere tutti i commenti che si sono sprecati intorno a fantomatiche frecciatine o siluramenti nei miei confronti. Io e Ilary, proprio mentre si scriveva di tutto a riguardo, ci facevamo al telefono grasse risate“.