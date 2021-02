Alfonso Signorini querela Salvo Veneziano e Stefano Bettarini

Erano giorni che la notizia vociferava e serpeggiava nel mondo del gossip. Fin ad oggi nulla era stato confermato ma pare che il portale “GossipeTv” abbia dato spazio a una “fonte molto vicina a Salvo” che sembra confermare quanto ipotizzato da molti in queste ultime ore, ovvero che il conduttore del “Grande Fratello Vip“, Alfonso Signorini, avrebbe iniziato un’azione legale nei confronti di Salvo Veneziano e Stefano Bettarini.

Inizia dunque la battaglia legale tra gli ex concorrenti del reality e il padrone di casa dello show, molto noto nell’ambiente televisivo. Il portale succitato infatti riporta le parole di questa fonte molto vicina a Veneziano, affermando che in realtà l’imprenditore siciliano si è più volte dichiarato pronto alla battaglia legale, e pare che abbia tutte le intenzioni di rivelare informazioni inedite sul conto del conduttore.

Le dichiarazioni sul conto di Signorini

Ecco infatti quanto riportato sul portale: “Arriva la conferma che è davvero partita un’azione legale contro i due ex gieffini […] “Saranno svelate cose che nessuno sa in merito a Signorini”. Si legge inoltre, sempre in merito alla querela fatta da Signorini nei confronti di Veneziano e Bettarini: “Sicuramente Alfonso Signorini pagherà questa cosa e Salvo sarà un libro aperto. Svelerà diversi scheletri presenti nell’armadio del conduttore“.

Pare che infatti non sia solo Veneziano a voler intentare delle cause nei confronti di Signorini, ma sembra che ci sia anche la partecipazione di tanti altri ex gieffini. Veneziano ha di fatto dichiarato di non aver per nulla paura del conduttore, a differenza di molti altri personaggi che lo elogiano nella speranza di poter lavorare in futuro: “Io non ho paura di lui e nemmeno di altri, sono una mina vagante“.

Chissà a questo punto cosa accadrà, come evolverà la situazione e se avverrà o meno questa battaglia legale, ma soprattutto ci si chiede quali siano queste informazioni inedite, questi scheletri nell’armadio del noto presentatore. Non resta che attendere per scoprirlo.